Salvataggio dei vigili urbani per un cane abbandonato e ferito

Ennesimo tentativo di salvataggio dopo una segnalazione per un cane abbandonato e ritrovato dai Vigili Urbani in condizione precarie di salute.

Un’altra terribile storia di abbandono per un povero cane trovato dai Vigili Urbani dopo una segnalazione da parte di alcuni cittadini. Abbandonato nel comune di Maracalagonis della provincia di Cagliari, è stato trovato in condizioni precarie di salute, ferito e affamato. Purtroppo l’animale non è ancora fuori pericolo e le forze dell’ordine stanno cercando di risalire a chi può aver compiuto un gesto di tale disumanità e violenza nei confronti di un essere malato e indifeso.

Tentativo di salvataggio dopo il ritrovamento di un cane barbaramente abbandonato

Sono sempre di più, purtroppo, le storie di abbandono a scapito di animali domestici che, per motivi sconosciuti e inaccettabili, vengono lasciati a loro stessi senza alcuna cura.

A Maracalagonis, comune sardo della città metropolitana di Cagliari, i Vigili Urbani sono intervenuti per tentare di recuperare e salvare un cane abbandonato in condizioni disumane da ignoti.

L’animale, di cui non si conosce ancora il nome, è stato ritrovato grazie alla segnalazione di alcuni cittadini che hanno notato un cane ferito e affamato vagare per uno dei quartieri della città.

Dopo la segnalazione, la Polizia Locale si è recata immediatamente nella zona in cui è stato avvistato e ha iniziato da subito l’intervento di salvataggio. Con l’autorizzazione dell’Ares Sardegna il cane è stato poi trasportato a bordo di uno dei mezzi dell’ambulanza veterinaria presso il canile Shardana per potergli donare nel minor tempo possibile le cure di cui necessita. Purtroppo, infatti, le sue condizioni non sono affatto stabili, in quanto ritrovato gravemente ferito e denutrito, lasciato probabilmente da diversi giorni senza né acqua né cibo.

Francesca Fadda, sindaco di Maracalagonis, in un post Facebook in cui ha condiviso le immagini del ritrovamento e del tentato salvataggio del cane, denuncia apertamente il vile gesto. “Non sappiamo se riusciremo a salvarlo e non sappiamo chi abbia avuto il coraggio di abbandonarlo così. Chiunque sia spero che non abbia coraggio di prendere altri cani e si limiti ad occuparsi di se stesso.” Parole dure e necessarie da parte del primo cittadino che si augura di non dover più intervenire per casi di violenza come questo. (G. M.)