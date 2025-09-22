Salvataggio dei Beagle: nove storie di rinascita in Italia

Luke, Cassian, Dart, Boba, Groku, Obi, Chewbecca e Yan sono i nomi dei nove beagle salvati dalla sperimentazione, ora finalmente liberi di vivere una vita normale. L’ente Lav sottolinea che questo successo nasce da un maxi sequestro avvenuto nel 2022, durante il quale sono stati recuperati più di 50 cani dall’azienda Aptuit di Verona. La lotta per i diritti degli animali, però, non si è fermata, poiché restavano ancora 1600 cuccioli in attesa di aiuto.

Un altro importante passo è avvenuto il 18 aprile del 2024, quando si è annunciato il più grande sequestro di animali da laboratorio, comprendendo oltre 50 cani e primati. Questo intervento è stato il risultato di accuse di maltrattamento e uccisione non necessaria di animali. Recentemente, sono stati salvati anche i nove beagle, che ora cercano una famiglia.

Questi cani, tutti di circa quattro anni, hanno trascorso una vita in condizioni difficili, caratterizzata da gabbie ed esperimenti, e ora desiderano trovare una casa accogliente. Nonostante le loro individualità, non mostrano problemi di socializzazione, né con altri cani né con i gatti. L’associazione specifica che sono tutti molto affettuosi con le persone. Cassian, Luke, Dart, Boba e Groku, ad esempio, potrebbero adattarsi bene a case con molte attenzioni, mentre Chewbecca, Yan e Obi potrebbero preferire un ambiente più tranquillo, possibilmente con un altro cane come compagnia.