Salvalavita Smartphone Beghelli: Tecnologia per la Sicurezza e il Supporto degli Anziani

Beghelli, storica azienda nel settore della sicurezza e della domotica, lancia il Salvalavita Smartphone, un telefono progettato specificamente per anziani e utenti che necessitano di un dispositivo intuitivo con funzioni avanzate per protezione e assistenza. Con oltre il 23% della popolazione italiana sopra i 65 anni, molte persone cercano strumenti per vivere autonomamente, mantenendo però la sicurezza.

Il Salvalavita Smartphone presenta un’interfaccia semplificata, un display da 5,5 pollici con icone grandi e leggibili, e tasti fisici per un uso immediato. Include un pulsante SOS sul retro che, se premuto, invia automaticamente una chiamata in vivavoce e un SMS di emergenza a dieci numeri preimpostati, comunicando anche la posizione GPS. Inoltre, il dispositivo blocca numeri sconosciuti per evitare truffe.

Oltre alle emergenze, il Salvalavita Smartphone offre anche funzionalità di connettività come internet e app preinstallate per WhatsApp, email, e social media. È un dispositivo Dual SIM e compatibile con il bracciale Salvalavita Band Plus, che fornisce ulteriore sicurezza grazie a un pulsante SOS che comunica con lo smartphone.

Beghelli offre anche un servizio di teleassistenza attivo 24 ore su 24, con tre livelli di supporto personalizzabili, che comprendono telesoccorso sanitario, consulenze mediche, e accompagnamento telefonico.

Il Salvalavita Smartphone è disponibile presso rivenditori di elettronica e online, a un prezzo di 119 euro, mentre la versione con il bracciale costa 139 euro. L’abbonamento al Centro Salvalavita parte da 59,90 euro all’anno. Luca Beghelli, Direttore Marketing e Comunicazione, sottolinea l’intento di rendere la tecnologia accessibile a tutti, migliorando la sicurezza e l’autonomia per la fascia senior.