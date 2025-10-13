Salvaguardare le foreste della Papua Nuova Guinea insieme a Cool Earth

Le foreste pluviali sono fondamentali per l’equilibrio climatico e hanno un ruolo cruciale come serbatoi di carbonio. Un’iniziativa innovativa mira a proteggere queste aree offrendo sostegni economici alle comunità locali, affinché possano rifiutare le proposte di loggers.

Negli anni ’90, i loggers si presentarono per la prima volta nel villaggio di Saipa, situato nella provincia di Milne Bay, Papua Nuova Guinea, dove vivono circa 280 persone su un territorio vasto. Despite la biodiversità eccezionale presente, alcune famiglie accettarono di vendere i diritti di sfruttamento forestale, ricevendo però compensi minimi. Questo ha portato la comunità a promettere di non ripetere l’errore, pur rimanendo vulnerabile.

Saipa e la sua famiglia, con quattro bambini, vivono attivamente grazie alla coltivazione e alla raccolta di frutta e verdura, ma molte necessità basilari non possono essere soddisfatte facilmente. L’unico modo per guadagnare denaro per le spese quotidiane implica viaggi lunghi e faticosi per vendere arachidi o verdure.

Quando i loggers sono ritornati offrendo contante per altri alberi, la comunità era tentata, ma aveva già instaurato una collaborazione con Cool Earth, un’organizzazione non governativa che fornisce fondi senza condizioni per consentire alle comunità indigene di rifiutare tali proposte. Saipa ha affermato: “Vogliamo proteggere la nostra foresta”.

Cool Earth si impegna a prevenire la deforestazione e a mantenere intatti i serbatoi di carbonio vitali. La sua iniziativa ha già avuto successo in diverse regioni, contribuendo a proteggere enormi estensioni di foresta e limitare l’emissione di carbonio nell’atmosfera.

Supportare le comunità indigene nella conservazione delle loro terre è fondamentale per affrontare la crisi climatica in corso.