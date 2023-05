salva solo grazie a lui

I due uomini che seguono una diciottenne nella notte vengono messi in fuga soltanto grazie a lui: è il ritratto del vero eroe.

Una ragazza di 18 anni è stata aggredita nella notte mentre si trovava a soli pochi metri di distanza dalla sua abitazione. La giovane era in procinto di far rientro a casa dopo aver preso parte a un evento in discoteca in compagnia dei suoi amici. Come si è evinto dalle testimonianze rilasciate alle autorità in seguito all’accaduto, al termine della serata la ragazza si sarebbe allontanata dal locale per raggiungere a piedi la sua autovettura e avviarsi così verso la strada di casa.

Due uomini seguono la diciottenne durante la notte: è salva solo grazie al suo eroico fido

Pochi minuti più avanti – la neopatentata – ha notato un insolito comportamento in alcuni individui a bordo di una seconda autovettura che stava percorrendo il suo stesso tragitto. Credendo, però, che fossero soltanto delle sue sensazioni – data anche la stanchezza dovuta all’avvicinarsi delle prime luci dell’alba e il volume ad alto volume nell’auto – avrebbe istintivamente deciso di proseguire senza allarmarsi.

La ragazza abita poco lontano dalla città, in una zona di campagna e perciò sicuramente più isolata nelle ore notturne. Quella che sembrava soltanto una sensazione all’arrivo della giovane di fronte al suo garage si sarebbe infine trasformata in un reale presentimento. Una coppia di uomini sconosciuti aveva seguito la ragazza e, dopo che quest’ultima sarebbe uscita dall’auto per aprire il cancello del suo garage, è stata da loro aggredita e strattonata.

A salvarla dagli inattesi strattonamenti della coppia di malintenzionati, per fortuna, il cane della giovane che si trovava – in quel momento – nel garage di famiglia.

Nonostante il fido della giovane non fosse un vero e proprio cane da salvataggio la cosa che più colpisce – ad ora – di questa storia è come il cane della ragazza abbia trovato un modo per uscire, viste le intenzioni della famiglia di evitare che potesse scappare come solitamente faceva, e correre così incontro alla sua padroncina per proteggerla.

Pur essendo stato lasciato in garage dagli altri esponenti della famiglia della giovane, quindi, il fido avrebbe – grazie al suo istinto – trovato un modo per uscire da esso e salvare la sua sorellina umana.

I due uomini sono stati allontanati dalla prontezza del cane della giovane e sono fuggiti a gambe levate, lasciando che la giovane – nonostante il forte spavento – facesse rientro a casa sana e salva e raccontasse l’accaduto in modo tale che le autorità del post potessero rintracciare i malviventi.