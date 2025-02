Salva le figlie dall’incendio in casa, padre muore nel fuoco

Una tragedia si è verificata oggi, 3 febbraio, a Caltabellotta, in provincia di Agrigento, dove un uomo di 47 anni, Salvatore Benfari, ha perso la vita in un incendio nella propria abitazione. L’incendio è scoppiato intorno alle 16 in una palazzina di via Roma, e le cause sono ancora da determinare. Salvatore, che si trovava in cantina con il padre, ha udito le urla delle sue due figlie, di 8 e 12 anni. Nonostante il tentativo di salvarle insieme alla madre anziana, l’uomo non è riuscito a fuggire e ha trovato la morte carbonizzato.

La madre di Salvatore ha riportato gravi ustioni ed è stata subito trasportata all’ospedale di Sciacca, per poi essere trasferita in elisoccorso a Palermo. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti per le indagini sul sinistro. Fortunatamente, le bambine sono rimaste illese.

Il sindaco di Caltabellotta, Biagio Marciante, ha dichiarato che la comunità è sotto choc e si è stretta alla famiglia in questo momento di dolore. “Non doveva finire così, stentiamo ancora a crederci”, ha affermato. Marciante ha aggiunto che i vicini hanno dato l’allerta e che molti si sono attivati per cercare di aiutare. Salvatore era un operaio specializzato, un saldatore con esperienza in cantieri nel nord Italia, ed era tornato a vivere a Caltabellotta un anno fa. Era considerato parte di una famiglia tranquilla e felice, rappresentativa di tante storie di emigranti.