Salva il topo dall’agguato e consegna al gatto una buona alternativa

Durante un agguato l’uomo salva un piccolo topo dalle grinfie di un gatto consegnando però al micio un’ottima alternativa.

Un uomo stava percorrendo, come tutti i giorni, le strade del suo quartiere, in Ucraina, quando – all’improvviso – ha notato qualcosa di sospetto muoversi nei paraggi. Si trattava di un gatto randagio particolarmente affamato che avanzava, al suo fianco, con l’intento di perseguire la sua ricerca di cibo tra i vicoli della città. L’uomo, durante la sua camminata, ha raccontato di aver notato il gatto rivolgere improvvisamente l’attenzione verso un angolo preciso della strada e, proprio in quel momento, avrebbe intuito le intenzioni del felino. Il gatto aveva di certo appena raggiunto la sua meta prediletta, mentre l’uomo – incuriosito dall’episodio – non ha potuto fare a meno di avvicinarsi al gatto e di guardare nella sua stessa direzione. Lì ha scoperto, con tristezza, che il micio si era appena gettato con veemenza su un piccolo topolino.

Il piccolo topo è salvo per miracolo: l’uomo racconta il perché della sua scelta a discapito del gatto

Raccontando le dinamiche della sua avventura in strada, mentre era assieme a un’amica, l’uomo ha anche spiegato il motivo della sua successiva scelta. Dopo aver avvistato il topolino e aver compreso che quest’ultimo fosse divenuto – a tutti gli effetti – una futura preda dell’affamato micio, l’uomo non ha saputo sottrarsi dal salvare la vita al piccolo roditore provando inoltre a insegnare una buona convivenza al micio. Assoluta utopia: potrebbero obiettare alcuni. Eppure sembra che l’umano – in diretta dalla sua città – sia riuscito, almeno parzialmente, nella sua impresa.

L’uomo ha scelto di salvare il topolino dopo che quest’ultimo, scappando dal gatto che lo stava rincorrendo, aveva cercato riparo tra le sue gambe, arrampicandosi su di esse come se stesse chiedendo il suo aiuto. Dinanzi al bivio, in pochi secondi, l’uomo ha preso una decisione, ovvero quella di sottrarre l’animaletto dal famelico micio. Dopo aver trasportato il topolino in un luogo sicuro, in cui poteva finalmente tornare in libertà senza sentirsi minacciato, l’uomo ha offerto al micio un dolce spuntino.

Amate anche voi questi piccoli animali?

Per evitare infine che i nostri gatti vadano alla ricerca di topolini in carne e ossa vi è la possibilità di realizzare un fittizio Topolino per gatti fai da te. In tal modo il nostro micio potrà giocare in sicurezza e potrebbe perdere il suo istinto di associare il piccolo roditore a una possibile preda piuttosto che a un buon amico con cui poter giocare.

Il dolce spuntino ha decisamente salvato la vita al piccolo roditore e – al contempo – è riuscito a sollevare l’umore del felino rimasto precedentemente interdetto per il finale piuttosto brusco della sua lunga ricerca.