Salva il cucciolo dall’incendio, poi la terrificante verità: se non avesse avuto il microchip…

Dopo un devastante incendio in Portogallo nel settembre 2024, che ha distrutto migliaia di ettari di foresta, una giovane donna, Francisca Conde, ha compiuto un gesto eroico salvando un cucciolo. Il 21 settembre, Francisca ha condiviso su TikTok un video toccante in cui mostrava il momento in cui ha trovato il cane, confuso e spaventato a causa del fumo e delle fiamme, lungo una strada nei pressi di Baião, una zona particolarmente colpita dagli incendi. Nonostante le circostanze avverse, il cucciolo aveva trovato la forza di scappare.

Francisca e una sua amica erano in viaggio verso Teixeira per controllare la casa dei nonni, preoccupate per gli incendi, quando hanno avvistato il cane. Senza pensarci due volte, hanno deciso di soccorrerlo e lo hanno portato da un veterinario per controllarne le condizioni di salute e tentare di identificare il proprietario tramite un microchip. Sebbene il cucciolo fosse sotto shock, aveva dimostrato grande resilienza, avendo percorso circa 30 chilometri per sfuggire alle fiamme.

Tuttavia, quando il veterinario ha letto il microchip, la situazione è diventata ancora più drammatica. Il cucciolo, che è stato chiamato Lucky, apparteneva a una donna che non mostrava alcun interesse per il suo destino. Inizialmente, la proprietaria aveva sostenuto di aver affidato Lucky a una cugina, ma non era in grado di fornire dettagli su quest’ultima né un modo per contattarla. Sotto pressione del veterinario, la donna ha rivelato che né lei né la cugina volevano riavere il cane.

Così, Lucky, che era già sfuggito alla morte, si è trovato ad affrontare una nuova sfida: l’abbandono. La triste scoperta ha profondamente toccato Francisca e la sua amica, che hanno deciso di adottare Lucky, determinando che non avrebbe più sofferto. Inoltre, Francisca ha annunciato l’intenzione di intraprendere azioni legali contro l’ex proprietaria per abbandono. Questa storia di coraggio e determinazione mette in luce non solo l’eroismo di Francisca ma anche la necessità di sensibilizzare riguardo alla cura degli animali, soprattutto in situazioni di crisi come gli incendi forestali.