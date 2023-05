Salva dalla strada una cagnolina ferita: non poteva immaginare il seguito

Trova e salva una cagnolina ferita che si trovava in mezzo alla strada, quello che succede dopo è qualcosa che non poteva immaginare – VIDEO.

Ogni cucciolo randagio e abbandonato ha la sua storia e anche questa cucciola di Yorkshire Terrier ne ha passate tante prima di trovare, anzi scegliere, la sua attuale mamma umana. La cucciola è diventata virale sui social network dopo essere stata sorpresa a chiedere aiuto nel modo più dolce possibile ad una nota influencer.

Trovata ferita in mezzo alla strada: la cagnolina sferra il suo colpo – VIDEO

Probabilmente abbandonata dopo essere stata usata per il commercio dei cuccioli, la cagnolina sceglie la sua nuova mamma con grande astuzia.

Con astuzia e dolcezza, la cucciola di Yorkshire Terrier è riuscita a fare breccia nel cuore dell’influencer di Brasilia Darlene Freitas. Mentre stava correndo in un parco vicino a casa, ha notato un cucciolo steso in strada, che presumibilmente era stato investito poco prima visto che aveva una zampa ammaccata. Nel primo video pubblicato sul suo profilo TikTok @darlenefreitas, Darlene ha raccontato l’intera storia e di come ha scoperto che i cani possono mentire.

Nel video, mostra il cucciolo steso a terra a pancia in alto prima, e poi mentre zoppica a causa della zampa ferita. Darlene, intenerita dalla cucciola, la prende in braccio e torna a casa, facendo attenzione a non farle male. Le presta quindi le prime cure, facendole un bagno e lasciandola riposare. Tuttavia, nel momento in cui ha lasciato la stanza per un momento per prendere un pacco, al suo ritorno ha trovato la cagnolina mentre camminava normalmente.

La cucciola è stata soprannominata Florisbella, e da quel momento ha iniziato a chiedere attenzioni e affetto alla sua salvatrice. Il giorno seguente, Darlene ha portato la cagnolina dal veterinario per sottoporla a degli esami e ad un controllo generale, in quanto aveva alcuni noduli evidenti sul ventre che probabilmente dovevano essere tolti chirurgicamente.

@darlenefreitas

Secondo quanto raccontato da Darlene, probabilmente la cucciola è stata usata per il commercio di cuccioli, in quanto secondo i controlli, aveva segni visibili di diverse gravidanze. L’influencer si sta prendendo cura della cucciola con tanto amore e grazie ai social è riuscita a raccogliere la somma per sottoporla all’intervento di cui necessitava. Nei commenti, i follower, si sono divertiti per il colpo fatto dalla cagnolina e hanno lodato l’atteggiamento di Darlene.