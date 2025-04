Saluti romani: Commemorazione di Sergio Ramelli in via Paladini, Milano

Il corteo in commemorazione del 50esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli si è concluso con il rito del “presente” e il saluto romano a Milano. Oltre 2000 persone hanno affollato via Paladini, in Città Studi, dove il murales dedicato a Ramelli recitava “Ciao Sergio”. Durante la manifestazione, dalla quale è risuonata “Bella ciao” da un balcone, alcuni manifestanti hanno risposto con insulti e petardi.

Sergio Ramelli, 19enne del Fronte della Gioventù, fu aggredito il 13 marzo 1975 da un commando di Avanguardia Operaia e morì il 29 aprile a causa dei traumi riportati. Il corteo ha visto la presenza di giovani militanti di Forza Nuova, CasaPound e Lealtà Azione, con leader come Gianluca Iannone, Stefano Del Miglio e Roberto Fiore. Gli organizzatori hanno mantenuto l’ordine durante la manifestazione, che ha anche ricordato altri personaggi storici legati al fascismo.

Il clima è stato teso, con la presenza delle forze dell’ordine per evitare contatti tra i militanti di Forza Nuova e i gruppi antifascisti. Il saluto romano ha caratterizzato la chiusura del corteo, mentre la commemorazione si è concentrata su Ramelli e sulla sua narrazione, piuttosto che sulle tensioni politiche del momento. In piazza era presente anche Daniel Biavaschi, un militante ferito in un attacco nel 2022.