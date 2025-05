Saluti romani, 31 a rischio processo per manifestazione Acca Larenzia

La procura di Roma ha richiesto il processo per oltre trenta persone relative all’indagine sui saluti romani durante la commemorazione del 7 gennaio 2024, davanti all’ex sede dell’Msi in via Acca Larenzia, in onore di tre giovani uccisi. L’inchiesta, diretta dal procuratore capo Francesco Lo Voi, coinvolge accuse di violazione delle leggi Mancino e Scelba. Questa richiesta segue la conclusione delle indagini nel dicembre scorso, che ha coinvolto trentauno militanti di Casapound, ed è stata il risultato del lavoro congiunto dei carabinieri e della Digos. È emersa alcuni mesi dopo le motivazioni delle Sezioni Unite della Cassazione sul saluto romano.

Secondo la Cassazione, per qualificare il reato è necessario che il giudice valuti in modo globale la sussistenza dei fatti, considerando aspetti quali il contesto, la valenza simbolica del luogo, la ricollegabilità storica, il numero di partecipanti e la ripetizione dei gesti, per accertare il pericolo di ‘emulazione’ secondo i principi espressi dalla Corte Costituzionale. L’identificazione degli indagati è avvenuta attraverso l’analisi di immagini e video registrati durante la commemorazione dell’anniversario di Acca Larenzia. La situazione evidenzia come l’interpretazione dei gesti e il contesto immediato possano influenzare le decisioni giudiziarie, in particolare riguardo al saluto romano e alle sue implicazioni legali.