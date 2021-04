Per la newsletter di Salute Seno ( qui il link per iscriversi gratuitamente) inauguriamo la rubrica “Un’ora con…”, dedicata alla comunicazione “intorno” al tumore al seno. La prima delle nostre interviste è con Adamantia Paizis: astrofisica, divulgatrice scientifica ed ex campionessa italiana di scacchi. Che con il tumore al seno ha una lunga storia personale e familiare. Si è ammalata due volte: la prima quando aveva 30 anni, la seconda a 39. Le abbiamo chiesto di dedicarci un’ora del suo tempo per parlarci della sua visione dell’“esperienza cancro”, del significato che dà alla parola femminilità, della sua scelta di ricostruire il seno affidandosi alla chirurgia plastica al “primo giro” e di non farlo al secondo. Di statistiche sulla sopravvivenza e del messaggio che vorrebbe trovare in ogni articolo. Qui ne pubblichiamo degli estratti (per ricevere la versione integrale è possibile iscriversi alla newsletter e richiederla inviando una mail a saluteseno@gedi.it).

Non partiamo da te, ma da questo spazio in cui stiamo cercando di costruire una riflessione collettiva su quella che è la comunicazione intorno al tumore al seno. Che idea ne hai?

“Non posso dire di avere una percezione globale, come non ce l’ho per tante altre malattie. Ho sentito parlare di tumore al seno in molte occasioni, e a seconda delle sensibilità di chi ne parla emergono aspetti completamente diversi, a volte opposti. C’è una difficoltà comunicativa che non dipende dall’argomento ‘cancro’, secondo me, ma dalla nostra incapacità di essere empatici verso la sofferenza altrui, soprattutto in un mondo che va sempre più in fretta. Ho visto ripetersi quello che vedo altrove: ciascuno di noi parla in base alla propria esperienza – quando va bene – ma spesso senza considerare a chi si sta rivolgendo. Poi il cancro ha un carico emotivo tale che questa difficoltà viene amplificata. Perché è difficile parlare di guarigione vera e propria e perché per alcuni, purtroppo, il cancro può avere un esito tragico. Per raccontare tutto questo serve tempo, mentre sembra che tutto intorno a noi ci inviti a correre. Per esempio, quando qualche anno fa sui quotidiani è apparso il tempo di lettura, l’ho trovata una cosa terribile. Come a dire ‘ehi, scusa, ti rubo appena 3 minuti, ti va di perderli?’. La sintesi rischia di creare equivoci e passare messaggi sbagliati”.

Basti pensare al caso mediatico di Nadia Toffa scatenato dalla frase “il cancro è un dono”

“Esattamente: è ovvio che non lo sia, ma il senso è che ci possono essere aspetti positivi. Non grazie al cancro, ma grazie alla nostra maniera di reagire al cancro. Vale anche per altre difficoltà della vita, come un licenziamento, una separazione, un lutto: possono essere momenti in cui ci si guarda in faccia, si osserva la propria vita per tenere quello che c’è di bello e tagliare via quello che non va bene. Ricordo però anche la risposta a Nadia Toffa di una mamma che aveva da poco perso la figlia per il cancro, e che le chiedeva come potesse dire una cosa del genere. Aveva ragione anche lei: la frase che voleva portare un messaggio positivo ha provocato un dolore in quella signora. Allora osservi le due parti contrapposte da cui nasce un tifo da stadio: stai di qua o stai di là? In realtà siamo tutti dalla stessa parte. Nel mio caso, dopo il tumore la vita mi è cambiata molto: una parte in negativo ma la maggior parte in positivo. A volte ragiono: se potessi tornare indietro, non ammalarmi e continuare la strada che stavo prendendo… sceglierei comunque di ammalarmi e rivivere tutto quello che ho passato. Mi sono ammalata due volte, ho fatto 5 interventi in anestesia totale, mi han portato via pezzi di corpo, sono ancora sotto terapia. Eppure. Sono consapevole che sto dicendo questo prima di tutto, ovvio, perché sono ancora viva. Probabilmente non lo penserei se adesso avessi una recidiva, se le cose fossero andate male e chissà in futuro. In quel caso dovremo rifare l’intervista. Ma adesso come adesso, in questo esatto momento, ne sono convinta. Parlo per me e per nessun altro, sia chiaro: non c’è un modo giusto o sbagliato di sentire. Ecco, quello che davvero aiuterebbe nella comunicazione intorno al cancro è l’assenza di giudizio”.

[…]

Qual è la tua storia con il cancro?

Mi sono ammalata nel 2003 all’età di 30 anni. Mi sono sentita questo nodulino al seno sotto la doccia. Ci ho fatto caso perché l’anno prima si era ammalata mia mamma di tumore al seno e due anni prima la mia amatissima zia che ora purtroppo non c’è più. Quindi era in famiglia, e forse una parte di me è stata più attenta. Nonostante questo, per paura ho aspettato un mese prima di dirlo a mia madre, che mi ha portato subito dall’oncologo. Era un tumore al seno. Ho fatto prima una quadrantectomia, ma poi hanno trovato altri noduli e hanno deciso che era meglio fare la mastectomia totale. Ho fatto chemioterapia e 5 anni di ormonoterapia. Questo è stato il primo giro. In questa occasione ho fatto la ricostruzione plastica perché non ho avuto la forza di fermarmi a pensare se volevo farla davvero. L’eco del cancro era così grande che dove mi sembrava di non dover decidere per la vita o per la morte, seguivo l’onda. E l’onda era la ricostruzione plastica. L’ho fatta ed è venuta benissimo, esteticamente parlando. Potevo mettermi un bikini che nessuno lo avrebbe capito, ma non ero contenta, perché quell’affare lì non era il mio seno. Mi aspettavo che una volta ricostruita la forma avrei ricostruito anche me stessa, ma non funziona così, almeno non per me. Era come avere un cellulare in tasca che dà continuamente fastidio e di cui non puoi liberarti. Non potevo dormire a pancia in giù, quando mi sdraiavo c’era questa torre che ergeva mentre il resto del corpo cadeva morbido in modo naturale. E poi, con il passare del tempo, ha cominciato a cedere il muscolo pettorale e c’era un fastidioso colpo d’occhio. Il chirurgo diceva: ‘non c’è problema, lo tiriamo su’. Solo che questo voleva dire un altro intervento in anestesia totale, che non ho voluto fare”.

E la seconda volta?

“Sono passati 9 anni e nel 2012 mi sono ammalata di nuovo. Mi sono usciti due-tre brufoletti sulla pelle del seno ricostruito ed era la recidiva. Hanno deciso di togliere tutto, anche la ricostruzione plastica. A posteriori trovo affascinante osservare la mia psiche un po’ contorta: alla notizia di non avere più la protesi mi ero dispiaciuta. ‘Ma come? – pensavo – Sono anni che sto cercando di accettare questo affare e ora lo devo togliere?’ In realtà la recidiva mi ha aiutato a disfarmi di quella protesi di cui non sarei stata capace di liberarmi da sana. Ora ho un reggiseno imbottito sul lato destro, che serve anche per compensare la distribuzione del peso”.

Ti avevano proposto la ricostruzione?

“Sì, ma a quel punto avevo un bagaglio di 9 anni di pensieri sul mio corpo. Ero preparata, sebbene inconsapevolmente. Quindi, a parte la prima reazione di sconcerto, mi ci è voluto molto poco per dire di no. Una volta avevo un seno ma adesso non c’è più. Basta, era ora di farsene una ragione, non era lì la mia vita. Trovo triste che la strada universalmente riconosciuta dopo una mastectomia sia la ricostruzione plastica, come se fosse necessario mettere una toppa alla forma per ritrovare se stessi. Se è una scelta consapevole, ottimo, ma spesso non lo è e si segue l’onda, come ho fatto io al primo giro”.

IL TUO CORPO

È semplice convivere con questa scelta?

“Si dà per scontato che sia facile convivere con la scelta fatta, qualsiasi essa sia. Invece non lo è per niente, perché i dubbi che ti avevano assalito non spariscono. Il colpo d’occhio del mio corpo è inatteso, strano, direi brutto. Il gesto che faccio la sera per togliere il seno e metterlo via, il fatto che devo stare attenta a mettere qualsiasi vestito che abbia un minimo di scollatura, la sfera sessuale… C’è tutto un bagaglio che quotidianamente si ripresenta e che è giusto accogliere, perché se continui a tenerlo fuori prima o poi ti esplode in faccia. È importante avere il coraggio di chiedersi allora: sei ancora convinta della tua decisione? Perché è una domanda lecita e non bisogna nasconderla sotto il tappeto. Se la risposta è sì, vado avanti, ma se la risposta cambia, perché può cambiare, allora vedrò cosa posso fare. Me lo chiedo spesso. In alcuni momenti questa continua scelta è molto stancante, ma dall’altra parte mi rafforza molto: guardarsi dentro e volersi bene sono le cose che poi ti aiutano ad andare avanti meglio nella quotidianità. Non vengo a dirti ‘ah sono più bella adesso…’ innanzitutto perché mi interessa poco, poi perché il mio corpo era più bello, o per lo meno simmetrico, come era nato. Però è il mio corpo, il mio tempio, e ho trovato il mio equilibrio, la mia voce, aspetti che trovo molto più importanti e radicati di qualsiasi etichetta estetica”.

Hai avuto ancora paura dopo le due diagnosi?

“Sì, un malato di tumore non esce mai veramente dal giro. Strada facendo ho avuto tanti falsi allarmi. Alcuni si sono risolti in poco tempo: qualche mese fa sembrava che avessi alcuni noduli al fegato. Ho fatto l’ennesima risonanza con tutto il carico emotivo che questo comporta, perché finché non hai l’esito e non sai cosa sta succedendo, non vivi: sei come sospeso… in un modo rumoroso internamente. Altri falsi allarmi hanno avuto un impatto più violento. Nel 2017 sembrava che avessi un inizio di tumore dell’ovaio. Per via della familiarità, il mio caso è studiato dal gruppo di genetica dell’Istituto dei tumori di Milano, che appena ha avuto il sospetto mi ha sottoposto a esami. Purtroppo la natura della lesione non si poteva conoscere se non asportandola. A quel punto ho tolto ovaie, tube e utero. Non volevo avere figli, quindi non è stato particolarmente difficile decidere per le ovaie, perché i medici mi avevano consigliato fortemente di toglierle, dal momento che il tumore dell’ovaio può essere molto aggressivo. È stato difficile, invece, decidere se togliere l’utero, ma alla fine ha vinto il fatto che ero stanca di falsi allarmi, di continuare a fare visite ed esami. Per quanto possibile voglio vivere serena, con tutti gli effetti collaterali che questo comporta. Per un ex malato di cancro ogni cosa sospetta è allarme: ricominci con gli esami e ogni volta sono anni di vita che ti vengono portati via. Forse di questo non ci si rende molto conto. Per mia fortuna, la maggior parte dei controlli è andata bene, ma anche in quel caso bisogna mettere insieme una riserva di energia nell’eventualità che qualcosa vada male. È una montagna russa continua”.

[…]

Tornando alla narrazione collettiva del cancro, come la vorresti?

“Vorrei che in ogni storia, in ogni articolo, si mettesse l’accento sul fatto che si può rinascere. Spesso passa il messaggio che ti ammali, ti riaggiustano e torni ad essere come prima. Invece no: perché fare tanta fatica per tornare ad essere dove ero prima? Sarebbe bello raccontare che invece si può arrivare molto più in alto. Che si può crescere, che ne vale la pena, perché l’energia impegnata ritorna amplificata. Che dopo la mazzata, con tutti gli scombussolamenti del caso, si può essere una persona più felice. Che si può vivere benissimo anche con un seno solo. Dire queste cose aiuta non solo chi è malato di cancro. Guardando indietro vedo che sono cresciuta tantissimo con la sofferenza, con i pezzi di corpo che mancano e con tutto quello che ne consegue. Ho cominciato a sentire la mia voce interna, a chiudere fuori il mondo con il suo casino, come dice il buon Celentano. C’è sempre tanto da cambiare in noi, per non farci influenzare da quello che gli altri si aspettano e che poi diventa la nostra proiezione. Dal punto di vista emotivo, da una parte ho l’abisso dei controlli e della paura, ma dall’altra ho vette che non credo sarei stata capace di raggiungere di mio. Almeno non così presto, forse a 80 anni”.