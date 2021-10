Immaginate migliaia di persone nelle piazze e nei centri commerciali di 19 Regioni d’Italia che, contemporaneamente, sulle note musicali di Stayin’ Alive, applicano il massaggio cardiaco, a ritmo musicale, su migliaia di manichini stesi a terra. È la maratona organizzata dalla Croce Rossa Italiana per celebrare il World Restart a Heart Day (Wrahd), l’iniziativa lanciata dall’International Liaison Committee on Resuscitation (Ilcor) che vuole sensibilizzare le persone sull’importanza delle manovre salvavita. Obiettivo dell’iniziativa Cri: arrivare a 1 milione di compressioni toraciche coinvolgendo le persone mentre fanno la spesa o magari passeggiano per le strade delle principali città d’Italia.





