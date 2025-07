Salute unica: uniti per la longevità e la sostenibilità

Negli ultimi anni, la salute globale ha assunto un’importanza crescente, evidenziando l’interconnessione tra salute umana, animale e ambientale. Il concetto di “salute unica” è stato al centro di una recente conferenza, “One health – From food to longevity: scientific approaches to health and sustainability”, organizzata dal National Biodiversity Future Center e dall’Università Sapienza di Roma, all’interno del Padiglione Italia di Expo 2025 a Osaka.

Durante l’evento, esperti italiani e giapponesi hanno discusso l’importanza della biodiversità e di regimi alimentari sostenibili per la salute e il benessere. L’ambasciatore Mario Vattani ha sottolineato che l’incontro si è tenuto durante la settimana dedicata alla salute e al benessere all’Expo, evidenziando il ruolo delle università in questo dialogo globale.

Il concetto di “One Health”, introdotto oltre vent’anni fa dal veterinario William B. Karesh, ha guadagnato maggiore visibilità dopo la pandemia di Covid-19, che ha dimostrato come la salute degli animali possa influenzare direttamente quella degli esseri umani. Isabella Saggio della Sapienza ha evidenziato l’interconnessione, citando casi come quello della Xylella, che ha avuto impatti economici e sulla sicurezza alimentare. Con il previsto raddoppio della popolazione over 60 entro il 2050, la necessità di affrontare la longevità attraverso un approccio integrato diventa sempre più urgente.

La conferenza ha incluso una visita virtuale alla mostra “Elogio della Diversità”, che ha presentato un’esperienza immersiva sulla biodiversità. Questo evento rappresenta un passo verso una cooperazione scientifica internazionale, promuovendo un dialogo multidisciplinare e interventi legislativi per la sostenibilità.