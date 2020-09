Con il debutto di “Salute” l’Italia taglia domani un traguardo digitale che tocca da vicino ognuno di noi. Si tratta di una nuova generazione di contenuti editoriali di Gedi e dunque anche di Repubblica. Inauguriamo un contenitore tematico ovvero un sito Internet, accessibile dalla nostra homepage, sul quale vi saranno i contenuti sui temi della Salute creati da giornalisti e collaboratori dell’intero gruppo Gedi, il più grande ed esteso del Paese. Notizie, analisi, studi, approfondimenti ed interviste consentiranno di avere in tempo reale un’informazione di qualità su fatti e personaggi che popolano e descrivono l’evoluzione dell’universo della Salute e del Benessere che riguarda ogni cittadino, ogni famiglia.

Le novità di questo contenitore tematico sono molteplici: innanzitutto nasce da integrazione e coordinamento fra gli esperti di questi temi che lavorano in 15 quotidiani nazionali e locali, 2 settimanali e 3 radio fra le più popolari; in secondo luogo sarà “Digital First” offrendo le novità subito online per poi pubblicare, una volta al mese, un inserto di carta con una selezione delle informazioni di maggior qualità; infine, ma non per importanza, offrirà ai lettori attraverso i social network la possibilità di interagire con la redazione sui temi di particolare interesse.

Tutto ciò è il frutto di un duro lavoro preparatorio come di analisi dei dati e indagini scientifiche che puntano a rispondere al bisogno di una maggiore qualità di informazione sulla Salute: perché è il tema di maggiore interesse per tutti, donne e uomini, giovani ed anziani, e perché la pandemia Covid ha posto ognuno di noi davanti al bisogno di sapere di più sul nostro corpo, al fine di proteggerlo meglio. Proprio le innovative caratteristiche di Salute, diretto da Daniela Minerva, ci impongono di essere trasparenti su come lo realizzeremo, al fine di poter meglio andare incontro a richieste, necessità e curiosità di ognuno di voi.