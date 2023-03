Salute, Schillaci: «Lotta a obesità passa da promozione attività fisica»

“Praticare regolarmente attività fisica è l’ulteriore leva su cui possiamo agire per contrastare la sedentarietà, altro fattore che incide sul rischio obesità. In conformità alle ultime ‘Linee di indirizzo sull’attività fisica adottate’ con accordo Stato-Regioni il 3 novembre 2021, stiamo lavorando alla definizione di un Programma nazionale di promozione dell’attività fisica che comprende anche la definizione delle modalità di prescrizione dell’esercizio fisico e di erogazione sul territorio nazionale, tenendo anche conto delle previsioni di definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza che include la promozione dell’attività fisica quale ‘prestazione’ esigibile”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel suo intervento oggi a Roma al ministero della Salute alla presentazione del Giornata mondiale dell’obesità, il prossimo 4 marzo.

“Stiamo mettendo in campo, dunque, tutte le azioni necessarie per evolvere verso quel modello di sanità che non si limita a curare la malattia – ha precisato – ma è capace di promuovere in maniera proattiva la salute delle popolazioni come valore e risorsa di vita quotidiana”.