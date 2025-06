Salute respiratoria in Puglia: prevenzione e tecnologia

Negli ultimi mesi, l’Italia ha registrato un aumento significativo dei casi di patologie respiratorie, con un impatto marcato soprattutto nel Sud del paese. In particolare, la Puglia sta affrontando questa sfida con misure mirate per migliorare la prevenzione e la diagnosi precoce.

Un rapporto dell’ARPA Puglia evidenzia criticità nella qualità dell’aria, specialmente vicino a poli industriali e aree urbane, dove le polveri sottili superano i limiti ottimali per la salute. Inoltre, circa il 23% della popolazione adulta fuma regolarmente, un dato superiore alla media nazionale. Questi fattori contribuiscono al rischio di malattie respiratorie croniche come bronchiti, asma e BPCO, aggravando la situazione per le fasce più vulnerabili della popolazione, come bambini e anziani.

In risposta a questa emergenza, la Regione Puglia sta investendo in modelli integrati di medicina territoriale, che coinvolgono medici di base e specialisti al fine di facilitare diagnosi e trattamenti. La digitalizzazione sta giocando un ruolo fondamentale, rendendo più accessibile la prenotazione di visite e esami. Queste innovazioni tecnologiche mirano a migliorare l’aderenza ai controlli e a ridurre i tempi di attesa.

In conclusione, vi è una crescente consapevolezza dell’importanza della salute polmonare per migliorare la qualità della vita. La Regione promuove campagne di screening in linea con l’obiettivo di rendere la prevenzione delle malattie respiratorie una priorità, invitando i cittadini a utilizzare gli strumenti disponibili per monitorare il proprio stato di salute.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.statoquotidiano.it