Salute nelle Marche: ritardi nel Piano nazionale di rimodernamento

Il progetto Misura 6 Salute è parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prevede la creazione o la riqualificazione di 29 Case della comunità e 9 Ospedali di comunità. La responsabilità di questo segmento è quasi interamente della Regione e la scadenza per completare i lavori è fissata per il 30 giugno 2026.

Tuttavia, le Marche sono attualmente in ritardo rispetto ai tempi previsti. Secondo un report dell’Agenas, nessuno degli Ospedali di comunità è attivo, nonostante in due casi i lavori di ammodernamento siano stati completati. Le strutture di Loreto e Chiaravalle hanno subito interventi minori, ma non sono state ufficialmente aperte.

Le risorse dedicate agli altri Ospedali di comunità risultano bloccate, con importi significativi come i 6,3 milioni di euro per l’Ospedale di Jesi, che è il più indietro nel percorso di realizzazione. Ci sono anche 29 Case della comunità da attuare con un budget di 58,4 milioni di euro. Finora, solo due strutture sono pronte, mentre in cinque non sono stati avviati i lavori.

Al 30 giugno, 20 Case di comunità avevano almeno un servizio attivo, ma solo una operava con tutti i servizi, compresa la presenza di medici. Le Case della comunità hanno l’importante compito di fornire assistenza sanitaria e sociale, con professionisti che collaborano per rispondere ai bisogni territoriali. È cruciale accelerare i lavori per garantire la loro piena operatività, in modo da rispettare le scadenze del Piano e assicurare un servizio sanitario efficace ai cittadini.