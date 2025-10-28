Salute nelle città italiane: benessere come bene comune

Il 31 ottobre si celebra la Giornata nazionale di sensibilizzazione sulla salute nelle città, coincidente con il World Cities Day. Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare gli spazi urbani come luogo centrale per la salute pubblica e il benessere fisico e mentale.

Nell’ambito di questa manifestazione, la farmacia viene riconosciuta come un punto di riferimento sanitario fondamentale per le comunità. L’evento è promosso da Health City Institute, in collaborazione con diverse organizzazioni, tra cui CITIES+, Federsanità e la Rete delle città sane dell’OMS, insieme ad altre realtà dedicate alla salute e al benessere.

Durante la giornata, presso la Sala della Presidenza di ANCI a Roma, verrà firmato il “Manifesto sulla salute nelle città come bene comune”. Questo documento intende promuovere un approccio integrato tra urbanistica, innovazione, salute pubblica e benessere, evidenziando come le città debbano offrire spazi accessibili per l’attività fisica e il wellness.

Il manifesto sottolinea l’importanza di creare ambienti urbani che favoriscano il movimento, lo sport e stili di vita sani, essenziali per migliorare la qualità della vita nelle aree urbane. Creare città che sostengano il benessere dei cittadini è un passo fondamentale verso una salute migliore per tutti.