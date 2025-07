Salute nei luoghi di lavoro: prevenzione e diagnosi precoce

La promozione della salute nei luoghi di lavoro è un tema sempre più rilevante, poiché influisce direttamente sul benessere dei dipendenti e sull’efficienza aziendale. Recentemente, è stato approvato un progetto volto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell’ASL del Medio Campidano.

La Deliberazione del Commissario Straordinario, datata 16 luglio 2025, ha istituito iniziative finalizzate a migliorare le condizioni di salute dei lavoratori attraverso controlli sanitari mirati e screening specifici in base a genere e fascia di età. Il Medico Competente avrà un ruolo cruciale in questo processo, non solo per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, ma anche per l’identificazione precoce di fattori di rischio e la prevenzione di malattie cronico-degenerative.

Le attività previste includono screening per il rischio cardiovascolare, valutazioni nefrologiche e controlli per la predisposizione a neoplasie mammarie e prostatiche, oltre a programmi di counseling per la cessazione del fumo. L’obiettivo principale è facilitare la diagnosi precoce e la prevenzione mirata, migliorando la salute generale dei dipendenti.

I risultati degli screening verranno analizzati annualmente per monitorare il benessere della popolazione lavorativa e valutare l’efficacia del progetto nella gestione dei soggetti a rischio. L’iniziativa punta a instaurare un programma di welfare aziendale, ottimizzando l’uso delle risorse disponibili e riducendo il carico sul Servizio Sanitario Nazionale.

L’integrazione tra sorveglianza sanitaria e prevenzione delle malattie croniche non solo valorizza il ruolo dei Medici Competenti, ma contribuisce anche a sostenere la spesa sanitaria, offrendo un potenziale beneficio significativo per la salute collettiva.