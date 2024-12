Salute, nei centri Marilab aromaterapia e filodiffusione per il benessere emotivo e psicologico

Il benessere dei pazienti è una priorità per Marilab, che si dedica a creare un ambiente favorevole per la serenità emotiva e psicologica. A partire da gennaio, i centri di Roma e Ostia introdurranno due importanti iniziative che dimostrano il loro approccio olistico. La prima è l’introduzione di un profumo d’ambiente esclusivo, ‘Mari’, creato dal maestro profumiere Mauro Malatini, una Body&Home Fragrance che rappresenta l’anima dell’acqua. Questa essenza artigianale è un viaggio nel potere dell’amore e un incontro con le memorie dell’acqua, composta da note di mare, legno e ambra. Ispirato alle teorie di Masaru Emoto, lo scienziato giapponese che ha mostrato come l’acqua possa memorizzare segnali energetici, il profumo mira a migliorare il benessere emotivo dei pazienti attraverso l’aromaterapia, sottolineando la connessione tra acqua e corpo umano, che è composto per il 60% di acqua.

La seconda iniziativa è l’installazione della web radio ‘Marilab Wave Radio’, che trasmette musica a 432 Hz, la frequenza universale. Questa musica non è solo un sottofondo, ma un potente strumento di rigenerazione emotiva, supportato dagli studi di neuroscienze e dal progetto ‘Translation Music’ del compositore Emiliano Toso, che dimostra come queste frequenze possano favorire meditazione e rilassamento profondo. La musica stimola il sistema nervoso, attivando l’empatia e favorendo il rilascio di dopamina, neurotrasmettitore legato al piacere e benessere.

Luca Marino, amministratore unico di Marilab, dichiara che nei centri non solo offrono percorsi di diagnosi e cura moderni ed efficienti, ma anche un’esperienza di benessere e fiducia, allineata con l’approccio olistico della struttura. La mission dell’azienda è garantire il benessere a 360 gradi delle persone, considerando il legame tra corpo e anima. Marilab si impegna così a creare un modello di cura che fonde innovazione e scienza, ponendo il benessere dei pazienti al centro di ogni azione. Con queste due iniziative, conferma il suo impegno per un approccio integrato alla cura dei pazienti.