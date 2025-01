Salute mentale: un’urgenza da affrontare in Italia

Il 28% degli italiani soffre di disturbi mentali, un incremento rispetto al 22% del 2022, secondo un’indagine Ipsos. Questo aumento è particolarmente evidente tra i giovani adulti (18-34 anni), le donne in gravidanza e nel post-partum. Tale situazione richiede un’attenzione maggiore da parte delle istituzioni, rendendo la salute mentale una priorità nel governo.

Il Ministero della Salute ha stabilito un Tavolo tecnico coordinato da Alberto Siracusano, professore di Psichiatria. Il ministro Orazio Schillaci ha evidenziato l’impegno del governo sulla salute mentale e ha annunciato un Piano d’Azione Nazionale da definire con le regioni nei primi mesi del prossimo anno. L’obiettivo è creare un sistema sanitario equo e capace di affrontare le esigenze crescenti dei pazienti con un focus su prevenzione, diagnosi e trattamenti appropriati.

Tra le priorità emergono i giovani, le donne e la depressione maggiore. Il Tavolo ha identificato aree tematiche cruciali, inclusa la transizione dall’età evolutiva a quella adulta. Questo periodo, carico di incertezze e pressioni sociali, è determinante per prevenire vulnerabilità emotiva nei giovani. Inoltre, l’adolescenza è un periodo in cui si manifestano i disturbi mentali, rendendo necessario un accompagnamento attento per prevenire conseguenze negative nella vita adulta.

Un altro aspetto importante riguarda la salute mentale con una prospettiva di genere, focalizzandosi sulla depressione peripartum, che colpisce donne durante e dopo la gravidanza. Spesso sottovalutata, questa condizione può compromettere il benessere della madre e il legame con il bambino, influenzando anche il contesto familiare.

Il Tavolo tecnico adotta un approccio olistico per intrecciare interventi clinici, sociali e comunitari, promuovendo strategie integrate per rilevare precocemente i segnali di disagio. L’impatto economico della depressione è significativo, con costi medi di 5.000 euro per paziente per costi sanitari diretti, ma con il 70% dei costi totali che risulta indiretto, legato a isolamento e perdita di produttività.

Le famiglie e i caregiver, spesso donne, affrontano enormi difficoltà, necessitando di supporto economico e creazione di reti di inclusione. Infine, l’approccio “One Mental Health” mira a superare lo stigma e migliorare l’integrazione tra ospedali e territorio, con l’obiettivo di costruire un sistema efficace per i pazienti e le loro famiglie, promuovendo inclusione e prevenzione.