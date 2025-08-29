Salute mentale tra i giovani: l’impatto della Born This Way Foundation

Il mondo delle celebrità può sembrare impeccabile, ma dietro la facciata si celano persone con fragilità e vulnerabilità. Negli ultimi anni, molte stelle hanno condiviso le proprie sfide di salute fisica e mentale. Un esempio è Lady Gaga, che ha rivelato di aver subito bullismo durante l’infanzia e di soffrire di psicosi e disturbo da stress post-traumatico (PTSD), dichiarando anche di assumere psicofarmaci.

Nel 2012, Lady Gaga ha fondato, insieme alla madre, la Born This Way Foundation, con l’obiettivo di promuovere la salute mentale e il benessere psicofisico dei giovani. La fondazione mira a ispirare e responsabilizzare i giovani per costruire un mondo più gentile, offrendo risorse per il benessere psicologico, dando voce ai ragazzi e creando spazi sicuri per la connessione tra pari.

La fondazione collabora con scuole, ONG, aziende e famiglie per favorire il benessere mentale. I giovani sono attivamente coinvolti nella progettazione di programmi, nella partecipazione a eventi e nella scrittura di articoli su salute mentale, diritti LGBTQ+ e lotta contro il bullismo. Questi giovani rappresentano la fondazione in varie conferenze globali, anche presso le Nazioni Unite.

I programmi principali includono il “Kindness in Community Fund”, che finanzia organizzazioni locali guidate da giovani, e il “Be There Certificate”, un corso online gratuito per formare i giovani ad aiutare chi ha problemi di salute mentale. Infine, iniziative come “Channel Kindness” e “#BeKind365” offrono piattaforme per condividere storie di gentilezza e promuovere atti quotidiani di gentilezza.

Negli ultimi anni, l’attenzione alla salute mentale è aumentata, specialmente dopo la pandemia. La Born This Way Foundation sensibilizza su queste problematiche, contribuendo al benessere psico-fisico dei giovani e promuovendo un mondo più gentile e consapevole.