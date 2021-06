MAI più pazienti psichiatrici legati. Così iul ministro della Salute scende in campo per l’abolizione della contenzione nei luoghi di cura. “Nei giorni scorsi il gabinetto del Ministero ha inviato alla Conferenza delle Regioni la bozza di accordo per il superamento della contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute mentale”. Lo ha annunciato il ministro Roberto Speranza, alla Seconda Conferenza sulla Salute mentale, sottolineando che “si tratta di un provvedimento importante di grande valenza etica, che risponde a raccomandazioni ricevute da vari enti, tra cui il Comitato nazionale di bioetica”.

“Le persone con disturbi di salute mentale continuano a ricevere risposte non sempre adeguate. Dobbiamo riconoscere che negli ultimi decenni l’attenzione dedicata alla salute mentale non sempre è stata all’altezza: ci sono ampie disuguaglianze tra regioni nell’accesso alle cure, nell’offerta di servizi, nel ricorso a trattamenti sanitari obbligatori e nello sviluppo della rete territoriale”, ha aggiunto il ministro evidenziando che “da più parti si registra carenza di risorse economiche e difficoltà degli operatori”.

Speranza ha poi aggiunto che “non c’è salute senza salute mentale e senza salute mentale non c’è né ripresa né resilienza”. “Le politiche per la salute mentale sono infatti una parte importante delle azioni necessarie per contrastare la pandemia da Coronavirus e i suoi effetti sul benessere delle persone e per promuovere sviluppo economico e coesione sociale”.

“Il nostro Paese – ha ricordato – è considerato dall’Organizzazione mondiale della Sanità un importante punto di riferimento per la salute mentale. Per più ragioni. Innanzi tutto per la chiusura dei manicomi civili voluta con la legge 180/1978, nota come legge Basaglia”. In secondo luogo “per la chiusura dei manicomi giudiziari, concretamente avviata con la legge 81 del 2014, la cui attuazione è ancora in corso e richiede ancora molto impegno”. Infine, l’Italia, ha concluso, “è punto di riferimento internazionale per la scelta di prevedere l’attivazione di una rete di servizi territoriali per la salute mentale”.