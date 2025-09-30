21 C
Salute Mentale: Open Day al Salesi nelle Marche

Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale e l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche parteciperà all’(H)-Open Day sulla Salute Mentale, un’iniziativa della rete dei Bollini Rosa.

L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare il pubblico sull’importanza della diagnosi precoce e migliorare l’accesso alle cure, oltre a combattere pregiudizi e stigma associati ai disturbi psicologici.

Venerdì 10 ottobre, dalle 9.30 alle 12.00, il personale della Clinica Psichiatrica – Ambulatorio di psicopatologia del Peripartum sarà presente con un info point e materiale informativo presso il Presidio Ospedaliero G. Salesi, al piano terra.

Ulteriori dettagli sui servizi offerti, incluse date, orari e modalità di prenotazione, saranno disponibili sul sito ufficiale a partire dal 30 settembre.

