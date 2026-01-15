Salute mentale online negli Stati Uniti

Jeff Guenther, un consulente professionale con sede a Portland, ha raggiunto una vasta popolarità globale attraverso la creazione di video brevi su TikTok e Instagram sotto il nome di “Therapy Jeff”. Con oltre tre milioni di seguaci, Guenther trasforma tematiche psicologiche articolate in pillole da pochi minuti, affrontando argomenti che spaziano dai conflitti relazionali alla gestione della ruminazione mentale.

Nonostante il seguito massiccio, egli mantiene una netta distinzione tra la sua attività di divulgatore e la pratica clinica privata, dichiarando apertamente che “Therapy Jeff non è il tuo terapeuta”. Questa posizione sottolinea le sfide etiche emergenti per i professionisti della salute mentale che operano in spazi dominati da algoritmi e sponsorizzazioni commerciali.

Il successo di figure come Guenther si inserisce nel più ampio ambito della psicoeducazione digitale, che mira a fornire strumenti cognitivi e comportamentali a un pubblico che potrebbe non avere accesso a un percorso di cura formale. La divulgazione di qualità può favorire una maggiore consapevolezza di sé e incoraggiare le persone a intraprendere percorsi terapeutici professionali.

Tuttavia, l’integrazione della salute mentale nei social media introduce criticità legate alla natura del mezzo stesso. La comunità scientifica evidenzia come la fruizione di contenuti estremamente sintetici possa stimolare processi di identificazione proiettiva, portando l’utente a sovrapporre la propria esperienza a schemi generici presentati nei video. Questo fenomeno aumenta il rischio di auto-diagnosi imprecise, prive del necessario inquadramento anamnestico che solo un professionista può fornire durante una seduta individuale.

Inoltre, lo sviluppo di relazioni parasociali, ovvero legami psicologici unilaterali che si stabiliscono tra lo spettatore e l’influencer, può creare un senso di intimità illusoria che può interferire con la reale percezione dei propri bisogni di salute. Il fruitore può percepire un supporto emotivo che, per quanto validante, rimane privo della bidirezionalità necessaria per un reale cambiamento terapeutico.

In definitiva, la figura del divulgatore sanitario digitale rappresenta un’evoluzione nella comunicazione della salute, con l’obiettivo clinico di educare l’utente a distinguere tra il supporto informativo e l’intervento terapeutico strutturato, ricordando che la cura della psiche richiede un setting protetto e una valutazione individuale.