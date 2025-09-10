Salute Mentale: Oltre la Diagnosi in Italia Oggi

La salute mentale è un tema che va oltre semplici diagnosi e farmaci. Riguarda come una società definisce ciò che è considerato normale o patologico. Nelle società capitaliste avanzate, il disagio mentale viene gestito piuttosto che compreso. Si osservano reparti chiusi, uso di psicofarmaci per alleviare i sintomi e protocolli che tendono a contenere, anziché curare, creando nuove forme di controllo simili a quelle abolite da Franco Basaglia.

Piero Cipriano, psichiatra con una lunga carriera nei servizi pubblici, nel suo libro esplora cosa significa oggi prendersi cura della salute mentale. Analizza la storia della psichiatria e la situazione attuale dei servizi, demolendo l’idea che il dolore possa essere ridotto a un problematico individuale. Riafferma l’importanza della dimensione sociale del disagio e la possibilità di un cambiamento concreto.

Che cosa implica quando la cura si limita al solo contenimento? Cosa resta della salute mentale se viene ridotta a diagnosi e protocolli rigidi? Cipriano, nel suo lavoro “La salute mentale è politica”, invita a riflettere sui segnali del nostro tempo e sulle contraddizioni che emergono da essi. È un appello a comprendere che la salute mentale è fortemente influenzata dal contesto sociale e politico.

L’autore presenterà il suo libro sabato 13 settembre alle ore 18 presso la Biblioteca comunale Elio Filippo Accrocca di Cori.