Salute mentale nelle Marche: una crisi da affrontare subito

La salute mentale è un tema di fondamentale importanza, spesso trascurato. Durante la Festa Democratica di Vallefoglia, la consigliera regionale Micaela Vitri ha evidenziato come sia necessario affrontare senza tabù questioni come ansia, depressione, disturbi alimentari e patologie psichiatriche.

Nell’incontro, coordinato dal giornalista Luca Senesi, sono intervenuti il consigliere comunale Riccardo Bernardi e la psichiatra Ketty Pesaresi. È emersa una situazione preoccupante, con la perdita di 13 medici tra psichiatri e psicologi nei presidi di Pesaro, Fano e Gaiantara nell’arco di due anni. Questo non è dovuto a una riduzione della popolazione professionale, ma piuttosto alla scelta di questi professionisti di lavorare in altri settori. Il centro disturbi alimentari di Gaiantara, una volta noto per la sua eccellenza, ha interrotto la presa in carico dei minori, obbligandoli a recarsi ad Ancona.

Inoltre, la cittadella della salute mentale di Muraglia è stata svuotata, con i pazienti trasferiti senza un’adeguata considerazione dei loro percorsi terapeutici. Le famiglie e gli operatori a Pesaro e Urbino segnalano attese interminabili, anche per i casi urgenti, con Centri di Salute Mentale che operano con orari ridotti e senza garantire continuità assistenziale.

Attualmente, l’Italia destina solo il 3% della spesa sanitaria alla salute mentale, percentuale già inferiore alla media europea, mentre nelle Marche si scende al 2,1%. Il numero di operatori necessari è ben al di sopra delle attuali disponibilità, e la regione si posiziona tra le ultime per assistenza psichiatrica. Le priorità future dovranno includere il potenziamento del personale, l’attivazione di servizi H24 e un impegno mirato nella prevenzione. Si chiede anche una riorganizzazione per eliminare sprechi e ottimizzare le risorse esistenti.