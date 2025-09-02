Salute mentale nel tennis: il grido di aiuto dei campioni

Il mondo del tennis professionistico sta affrontando un tema sempre più rilevante: i problemi di salute mentale. Nonostante i successi e la fama, molti atleti, tra cui il noto tennista Alexander Zverev, hanno reso pubbliche le loro difficoltà, come la mancanza di motivazione e la solitudine.

Zverev ha recentemente condiviso le sue esperienze a Wimbledon, parlando di come l’assenza di gioia e la mancanza di motivazione lo abbiano colpito. A New York, ha anche rivelato di aver cercato aiuto professionale, un passo che Boris Becker ha consigliato a Daniil Medvedev dopo una reazione di rabbia sul campo.

La pressione nel tennis è notevole e molti sportivi la vivono intensamente. Andrea Petkovic, ex tennista, ha sottolineato come il tennis sia uno sport molto solitario rispetto agli sport di squadra. Anche se gli atleti hanno una squadra di supporto, spesso si trovano a dover affrontare le sfide da soli. Questo contesto può creare una dinamica non salutare, in cui ci si circonda di persone che tendono a supportare senza affrontare le difficoltà.

Le testimonianze non si limitano a Zverev. Atleti come Naomi Osaka e Andrey Rublev hanno parlato apertamente delle loro esperienze con la depressione e l’ansia, mentre Novak Djokovic ha condiviso il proprio vissuto simile. La mancanza di tempo per staccare dalla pressione del tour e l’incapacità di dedicarsi a momenti di relax contribuiscono a uno stato di stress e solitudine.

Petkovic stima che una percentuale significativa di tennisti si rivolga a supporto psicologico, evidenziando l’importanza di affrontare queste tematiche nella comunità sportiva.