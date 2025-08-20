Salute mentale nei luoghi di lavoro: proposta innovativa Italia

La Proposta di Legge per la tutela della salute mentale nei luoghi di lavoro sarà presentata l’11 settembre presso la Camera dei Deputati. Essa prevede modifiche alla normativa vigente, in particolare alla legge 81/08, e introduce una certificazione per il benessere psicosociale.

L’obiettivo è aggiornare il Testo Unico per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro e stabilire standard di certificazione per il benessere psicosociale nelle aziende. Le imprese che ottengono questa certificazione saranno premiate con un incremento dei fringe benefit per l’anno successivo.

La proposta di legge, redatta da Lorenzo Tedeschi e dall’On. Carmen Di Lauro, rappresenta un passo significativo per tutelare la salute mentale dei lavoratori, affrontando temi come burnout, ansia e stress da lavoro in modo concreto. La questione del benessere mentale è sempre più centrale nella scelta lavorativa, in particolare tra i giovani.

Secondo i dati del CENSIS, circa un lavoratore su tre in Italia sta vivendo situazioni di burnout, con il 47,7% di questi che riguarda i giovani. Il clima di incertezza attuale contribuisce a questo fenomeno. Si stima anche un aumento significativo delle malattie professionali legate allo stress e un costo economico per le aziende europeo di oltre 100 miliardi di euro.

La proposta di legge, protocollata il 14 marzo, si propone di innovare il mondo del lavoro con misure dirette a tutelare la salute mentale. Essa include punti chiave come l’adeguamento degli strumenti normativi alla necessità di sicurezza psicologica e la definizione di standard di certificazione per il benessere nei luoghi di lavoro.

Inoltre, propone di rendere la certificazione un prerequisito per diventare società benefit e per partecipare a gare pubbliche, rappresentando così una necessità per migliorare la dignità e il benessere dei lavoratori.