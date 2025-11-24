9.1 C
Salute mentale marittimi in Italia

Nel cuore del vasto ecosistema dello shipping globale emerge con crescente urgenza il tema della salute mentale dei marittimi. Per migliaia di uomini e donne che solcano i mari, la nave è più che un luogo di lavoro. Secondo l’ultima rilevazione del Seafarers Happiness Index, esistono molti margini di miglioramento per la salute psicofisica dei marittimi a bordo.

L’Accademia Italiana della Marina Mercantile ha somministrato un sondaggio anonimo a diverse classi di Allievi che avessero svolto almeno 1 imbarco, durante il proprio percorso formativo. Il sondaggio ha visto circa 70 risposte di Allievi Ufficiali di Coperta, Allievi Ufficiali di Macchina e studenti dei corsi ITS. Il questionario ha registrato numeri e dati molto interessanti, che saranno la base di partenza per sviluppi e azioni interne ed esterne all’istituto.

Tra i risultati del sondaggio, oltre l’80% degli intervistati ha dichiarato di essersi trovato a proprio agio durante il periodo a bordo. La percentuale analoga a chi ha dato un voto positivo alla domanda su quanto l’esperienza di imbarco fosse in linea con le aspettative. Se il 79,5% dichiara di essersi sentito sotto pressione o sotto stress, l’85% dei partecipanti dichiara di essersi sentito integrato nell’equipaggio.

Solo il 51,5% ritiene gli spazi comuni a bordo adeguati alla vita in mare, ma una quota del 86,7% ritiene di aver ricevuto supporto adeguato da parte dei superiori e dagli ufficiali. Tra le proposte giunte a seguito del sondaggio, la possibilità di avere un ente terzo o una struttura di supporto psicologico sempre disponibile, la richiesta di una connessione internet più stabile durante gli imbarchi, e la possibilità di prepararsi meglio all’imbarco grazie a visite dedicate.

Il progetto “Genova Global Goals Award” nasce con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere le realtà locali su temi cruciali come il cambiamento climatico, la tutela della biodiversità e la valorizzazione dei beni comuni, contribuendo concretamente al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

Paola Vidotto, Direttore Generale dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile, ha affermato: “I risultati di questo sondaggio ci incoraggiano a fare ancora meglio, insieme alle aziende e alle strutture pubbliche a cui apparteniamo”. Il progetto intitolato “La mia esperienza a bordo” è stato selezionato dalla giuria per ricevere il Premio Speciale fuori categoria “Menzione per l’eccellenza in innovazione sostenibile”.

