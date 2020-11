Insieme per la salute mentale, Merzagora: “La lotta alla depressione è più efficace se fatta in rete”



PUNTARE sulla formazione psicoterapeutica degli operatori impegnati nella riabilitazione psichiatrica è una priorità quando si parla di salute mentale. Un tema che in tempi di Covid e di aumento dei disturbi psichici è più che mai attuale. Fa luce su questo tema il libto ‘Il ruolo della psichiatria dinamica e della psicoterapia nella riabilitazione psichiatrica’ di(Armando Editore, 2020) che mette anche in guardia da una visione riduttiva della riabilitazione come semplice recupero delle abilità sociali.

Non basta la riabilitazione

L’autore, psichiatra, psicoanalista e docente di riabilitazione, ritiene che oltre a questa attività di sostegno e di reinserimento l’intervento riabilitativo non possa prescindere da un momento autenticamente curativo, che affronti alla radice il nucleo della sofferenza mentale, e che egli identifica soprattutto con la psicoterapia di orientamento psicoanalitico, unica capace di esplorare l’universo simbolico, spesso nascosto alla consapevolezza, che sottende i movimenti affettivi e i comportamenti dei pazienti.

I farmaci

La prima parte affronta da un punto di vista dinamico i principali disturbi psichiatrici gravi, mentre la seconda propone una serie di spunti nel campo della riabilitazione psichiatrica. Gatti mette in campo la propria vasta esperienza per offrire una visione eclettica della cura e della riabilitazione dei disturbi mentali, non negando l’importanza della terapia farmacologica o delle psicoterapie basate sulla “medicina dell’evidenza”, pur esprimendo un punto di vista critico nei confronti di ogni riduzionismo biologico e dell’illusione che, nel lavoro terapeutico, tutto possa essere misurato e sottoposto ad analisi statistica.

Critico anche verso un modello di sanità efficientistico e aziendalizzato, l’autore rimarca l’importanza di un approccio integrato e multidisciplinare per la cura dei pazienti gravi nei servizi pubblici, offrendo a sostegno delle proprie argomentazioni numerosi esempi clinici tratti dalla propria esperienza e dal lavoro con i pazienti e le famiglie di una comunità terapeutico-riabilitativa.

Francesco Cro è psichiatra, Dipartimento di Salute Mentale, Viterbo