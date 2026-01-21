Salute mentale Italia

Il manifesto “One brain, one health” promuove un approccio integrato alla salute mentale, superando le separazioni tra neurologia e psichiatria. Questo manifesto ambisce a influenzare le politiche sanitarie, rendendole più efficaci e centrate sulla persona, per contrastare lo stigma sociale ancora associato alle malattie mentali.

Un’indagine realizzata da Censis in collaborazione con Lundbeck Italia su un campione di mille adulti ha fotografato la percezione e la gestione dei disturbi neurologici e psichiatrici in Italia. Il 31,3% degli italiani ritiene che la salute coincida con l’equilibrio psicofisico e il benessere mentale, una quota che sale al 44% tra i giovani. Tuttavia, la realtà clinica è complessa, con un aumento del disagio psicologico soprattutto tra i 18 e i 34 anni, dove il 19,5% della popolazione dichiara un disagio grave.

In generale, il 74,1% della popolazione dichiara di aver avuto esperienze con problemi di salute mentale, in modo diretto o attraverso familiari e amici. Tra il 2019 e il 2023, si è registrato un aumento nell’uso di antidepressivi, passando da 126,4 a 132 utilizzatori ogni mille abitanti.

L’indagine evidenzia la necessità di superare la separazione tra neurologia e psichiatria attraverso il modello “One Brain, One Health”, che propone un’integrazione tra biologia, ambiente e psicologia per la gestione della salute del cervello. Il 44% degli italiani indica lo screening sulla popolazione come lo strumento più efficace per identificare tempestivamente i disturbi, mentre il 28,7% ritiene fondamentale l’introduzione sistematica di equipe multidisciplinari all’interno di ospedali e centri semiresidenziali.

Il 90,3% degli italiani ritiene possibile e necessario intervenire precocemente per evitare l’aggravarsi dei disturbi di salute mentale. Tuttavia, il 40% del campione ritiene che l’azione di prevenzione sia insufficiente per tutte le malattie del cervello, e il 49,5% la ritiene insufficiente per i disturbi psichiatrici. In termini di accesso alle cure, l’82% della popolazione si rivolgerebbe a un professionista in presenza di un problema di salute mentale, ma il 59% di chi ha avuto esperienze dirette ha utilizzato servizi privati a pagamento per ottenere diagnosi, terapie o una presa in carico tempestiva.

Il superamento dello stigma sociale rimane una sfida aperta per l’innovazione dei servizi di salute mentale, poiché il 67,9% degli intervistati ritiene che sui disturbi psichiatrici pesino ancora forme di discriminazione e isolamento. Per rispondere a queste sfide, è necessario potenziare l’azione educativa nelle scuole e il sostegno nei luoghi di lavoro, integrando la promozione del benessere psicologico nella quotidianità della popolazione.