Salute mentale Italia: Piano approvato

Il Ministro Schillaci ha dichiarato che è stato approvato il Piano sulla salute mentale, che rappresenta un problema importante non solo in Italia. Il Piano era assente da 13 anni e ora ci sono risorse specifiche nella legge di Bilancio per l’assunzione di professionisti del settore. Queste risorse sono state inserite per affrontare il problema della salute mentale in maniera più efficace. Il Ministro ha fatto queste dichiarazioni al termine del Consiglio dei Ministri. La salute mentale è un argomento rilevante e le nuove assunzioni di professionisti del settore dovrebbero aiutare a migliorare la situazione. Il Piano approvato rappresenta un passo importante per affrontare questo problema.