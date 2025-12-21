Salute mentale in Umbria

In Umbria, ci sono 16.425 adulti in cura per disturbi legati alla salute mentale, mentre per la neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, sono 12.625 i minori che hanno avuto accesso ai servizi. I soggetti in età compresa tra 12 e 45 anni seguiti dai servizi per i disturbi della nutrizione e alimentazione sono 13.569. Infine, i servizi per le dipendenze seguono 5.300 utenti.

La salute mentale è diventata una priorità strategica, trasversale e strutturale delle politiche sanitarie e sociali regionali. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha sottolineato come la salute mentale riguardi l’intera società e attraversi ambiti diversi, dalla sanità alla giustizia, dall’educazione alle politiche giovanili. Ha inoltre evidenziato il legame sempre più stretto tra disagio psichico, dipendenze e nuove forme di vulnerabilità, ribadendo l’urgenza di affrontare il tema in modo integrato e preventivo, con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione.

La provincia di Perugia ha ospitato una due giorni di lavoro intenso e significativo su questo tema, con interventi di vari esperti e rappresentanti istituzionali. La Direttrice regionale Salute e Welfare, Daniela Donetti, ha sottolineato la necessità di un’alleanza istituzionale ampia per affrontare il tema della salute mentale, che non è solo una questione sanitaria, ma una responsabilità collettiva che riguarda l’intera organizzazione sociale.

Il rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Massimiliano Marianelli, ha ribadito come il tema del benessere e della salute mentale rappresenti una priorità strategica per l’Ateneo. Il presidente della provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, ha espresso soddisfazione per ospitare due giornate di lavoro intense e significative su un tema di grande attualità. La prima giornata si è conclusa con un talk moderato da Laura Dalla Ragione, con Ludovica Jona e Federico De Salvo.