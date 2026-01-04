In Umbria, sono 16.425 gli adulti in cura per disturbi legati alla salute mentale, mentre per la neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza sono 12.625 i minori che hanno avuto accesso ai servizi. I soggetti in età compresa tra 12 e 45 anni seguiti dai servizi per i disturbi della nutrizione e alimentazione sono 13.569, e i servizi per le dipendenze seguono 5.300 utenti.

La salute mentale è diventata una priorità strategica, trasversale e strutturale delle politiche sanitarie e sociali regionali. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha sottolineato come la salute mentale riguardi l’intera società e attraversi ambiti diversi, dalla sanità alla giustizia, dall’educazione alle politiche giovanili. La presidente ha evidenziato il legame sempre più stretto tra disagio psichico, dipendenze e nuove forme di vulnerabilità, ribadendo l’urgenza di affrontare il tema in modo integrato e preventivo, con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione.

La presidente Proietti ha posto l’accento sul crescente coinvolgimento di bambini, preadolescenti e adolescenti in situazioni di sofferenza psicologica, aggravate dalle trasformazioni del nostro tempo. La presidente ha sottolineato il valore di una comunità regionale capace di mettersi in rete, di ascoltare e di sperimentare anche soluzioni innovative, valorizzando il contributo dei giovani stessi.

Nel corso della due giorni “Salute mentale globale” sono intervenuti anche il procuratore generale della Repubblica di Perugia Sergio Sottani, la Direttrice regionale Salute e Welfare Daniela Donetti, il rettore dell’Università degli Studi di Perugia Massimiliano Marianelli e il presidente della provincia di Perugia Massimiliano Presciutti. La prima sessione ha previsto gli interventi “I servizi di salute mentale in Umbria oggi” e “Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza: luci ed ombre del territorio regionale”. Nel pomeriggio i lavori proseguono con la suddivisione della comunità esperta in nove tavoli tematici.