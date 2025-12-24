Salute mentale in Umbria

La Regione Umbria ha organizzato due giornate per discutere della salute mentale, con oltre 250 partecipanti alle sedute plenarie e 150 iscritti ai tavoli tematici. La Presidente della Regione, Stefania Proietti, ha espresso soddisfazione per gli esiti dei lavori, sottolineando l’importanza di dare più forza alle persone, più sostegno alle famiglie e più futuro al benessere delle comunità.

La salute mentale deve tornare al centro delle politiche sanitarie, ha detto la presidente, e le istituzioni devono fare la loro parte per non lasciare nessuno da solo. I tavoli tematici hanno discusso di vari argomenti, tra cui la doppia diagnosi, le nuove dipendenze, la prevenzione e il benessere dei giovani. Le proposte emerse saranno utilizzate per definire le linee d’azione concrete del prossimo Piano socio-sanitario Regionale.

I tavoli hanno evidenziato l’urgenza di definire un modello strutturato di presa in carico integrata, di prevenire i disagi e di mettere in rete protocolli e modelli per dare continuità e sostegno ai progetti messi in campo. La Direttrice Daniela Donetti ha sottolineato che la partecipazione dà un valore inestimabile alla programmazione e che la sfida è trasformare queste proposte in azioni concrete e condivise.

Le proposte comuni per un impegno strutturale includono l’attivazione di gruppi di lavoro regionali permanenti, la sperimentazione di modelli organizzativi pilota e la definizione delle reti, dei luoghi di cura e dei percorsi integrati. La Regione Umbria si è impegnata a integrare questi risultati nel Piano socio-sanitario regionale, che rappresenterà l’essenza di un percorso partecipativo di alto profilo.