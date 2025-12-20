14.8 C
Salute mentale in Svizzera

Salute mentale in Svizzera

La salute mentale è un argomento sempre più discusso negli ultimi tempi. Tra le categorie che hanno ricevuto particolare attenzione a livello internazionale ci sono i ricercatori scientifici. Un’indagine pubblicata di recente dall’associazione Actionuni, che riunisce le associazioni di dottorandi e postdottorandi delle università svizzere, rivela una presenza significativa di sintomi depressivi e sensazioni di burn out.

I dottorandi e postdottorandi costituiscono la maggioranza della forza lavoro nei gruppi di ricerca accademici. I primi seguono un percorso di circa quattro anni che li porta dal master al conseguimento del titolo di dottorato, mentre il postdottorato è un periodo meno rigidamente definito, che segue il dottorato e precede l’insediamento di un proprio gruppo di ricerca. In entrambe le fasi è necessario distinguersi per meriti eccellenti attraverso una competizione serrata, con contratti a breve termine stipulati all’interno di strutture gerarchiche marcate.

Nel corso dell’indagine Actionuni ha condotto un sondaggio in tredici università svizzere, raccogliendo le risposte di oltre 2000 persone. I risultati mostrano che il 22% degli intervistati presenta segni di depressione, il 17% valuta la propria salute mentale come “negativa” o “molto negativa” e il 24% si sente mentalmente esaurito almeno una volta alla settimana.

Le co-presidenti di Actionuni affermano che il tema della salute mentale in ambito accademico richiede un’attenzione urgente e interventi mirati da parte delle autorità cantonali e nazionali. Le condizioni di lavoro, sia contrattuali sia legate al carico di compiti, portano a “un profondo senso di disagio e impotenza”.

Lo psichiatra Andrea Raballo e il direttore dell’Istituto di Salute Pubblica Emiliano Albanese invitano però alla cautela e mettono in guardia dal trarre conclusioni affrettate dal sondaggio, sottolineando l’importanza di avere un gruppo di confronto per valutare i risultati.

Il sondaggio di Actionuni rappresenta uno strumento importante per portare l’attenzione su un tema sempre più presente e per evidenziare alcuni punti critici del sistema accademico svizzero. Gli strumenti di supporto per la salute mentale sono ancora in fase di definizione e non sono omogenei tra le università. Per offrire un aiuto concreto è necessario parlare apertamente di salute mentale e rimuovere gradualmente lo stigma che la circonda.

