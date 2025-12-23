L’Atlético Madrid ha scelto di incentrare il messaggio di Natale sul tema della salute mentale. La storia dello spot è ambientata in un mercato di quartiere e ruota attorno a Julia, la fioraia, la cui allegria e le cui routine quotidiane sono spesso legate alle sorti dell’Atlético. Tuttavia, il racconto rivela che esistono partite che nessuno vede e che per superarle servono la capacità di chiedere aiuto e la solidarietà della propria comunità.
Oltre allo spot, l’Atlético ha creato il sito web www.esaclasedetristeza.com, dove è possibile trovare informazioni su come ricevere aiuto in situazioni di rischio per la salute mentale.
Salute mentale in Spagna
