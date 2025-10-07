Salute mentale in Sicilia: eventi e riflessioni attuali

La Fondazione Tommaso Dragotto mette in evidenza un tema critico e attuale: il disturbo mentale. Il 10 ottobre, Palermo diventa il centro della salute mentale in Italia e in Europa, ospitando la Giornata Mondiale della Salute Mentale, un evento che unisce scienza, divulgazione, intrattenimento e sensibilizzazione sociale.

Organizzata dalla Fondazione Tommaso Dragotto e realizzata da Big Mama Production, la manifestazione coinvolge esperti in psichiatria che approfondiranno la malattia mentale come questione di civiltà e di salute pubblica. Il programma include conversazioni scientifiche, spettacoli teatrali, musica e momenti di cultura, tutti con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

La giornata inizia alle 9:30 presso la Sala Lanza dell’Orto Botanico dell’Università con un’intervista tra la giornalista scientifica Laura Berti e il Professor Andrea Fiorillo, Presidente dell’European Psychiatric Association. Verranno discussi temi come le emergenze psichiatriche, la solitudine, le dipendenze, le psicosi acute, e altre condizioni gravi.

Alle 11:30 si sposterà al Cineteatro Lux, dove la Compagnia Teatrale “Frammenti d’arte e teatro” presenterà “Bambole Rotte”, un’opera dedicata a studenti delle scuole superiori, affrontando il tema della violenza di genere.

Nel pomeriggio, alle 17:00, si parlerà di psiche e schizofrenia presso il Conservatorio “Alessandro Scarlatti,” con un omaggio a Robert Schumann eseguito dalla pianista GILE BAE.

Alle 18:30, il Real Teatro Santa Cecilia ospiterà l’Accademia della Follia con “QUELLI DI BASAGLIA…A 180°”.

La giornata si concluderà alle 21:00 al teatro “Al Massimo” con lo spettacolo di Lina Sastri, un’intima riflessione artistica su psiche e notte.

Il presidente Tommaso Dragotto sottolinea l’impegno nell’affrontare il pregiudizio verso la malattia mentale e l’importanza di supportare le persone affette e le loro famiglie.