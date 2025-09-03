Salute mentale in Italia: urgenza di prevenzione e intervento

Settembre è il mese dedicato alla prevenzione del suicidio, una delle principali cause di morte tra i giovani in tutto il mondo. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), più di 1 miliardo di persone convivono con disturbi mentali, e sebbene ci siano stati alcuni progressi, esistono ancora notevoli lacune nella gestione della salute mentale a livello globale.

I disturbi mentali colpiscono prevalentemente le donne, ma anche disturbi d’ansia e depressivi sono comuni tra gli uomini. Nel 2021, il suicidio ha causato circa 727.000 vittime, evidenziando la gravità della questione. Nonostante gli sforzi per ridurre il tasso di suicidi di un terzo entro il 2030, attualmente si prevede solo una riduzione del 12%.

È urgente prestare attenzione ai servizi di salute mentale, anche per motivi economici. La depressione e l’ansia costano all’economia mondiale circa 1.000 miliardi di dollari all’anno e sono la seconda causa di disabilità a lungo termine.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, sottolinea che ogni governo ha il dovere di garantire che l’assistenza sanitaria mentale sia considerata un diritto fondamentale e non un privilegio. Investire nella salute mentale è essenziale per il benessere delle persone, delle comunità e delle economie. Nessun paese può permettersi di ignorare questo’importante questione.