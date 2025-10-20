Salute mentale in Italia: urgente riforma e investimenti necessari

Andrea Fiorillo, presidente della European Psychiatric Association, lancia un allerta sulla salute mentale in Italia, evidenziando che 2 milioni di persone restano escluse dalle cure. L’attuale finanziamento è solo del 3,5% delle risorse, a fronte del 6% raccomandato dall’Unione Europea, escludendo così una parte della popolazione bisognosa di diagnosi e terapie.

Questa situazione è stata evidenziata durante la Giornata mondiale per la Salute mentale, con oltre 86 comunità che si sono collegate a Roma per discutere le sfide del settore. Fabrizio Starace e Giuseppe Ducci, leader del Congresso organizzato da Motore Sanità, hanno sottolineato l’importanza di analizzare i dati per proporre riforme efficaci in salute mentale.

Il principale problema è il sottofinanziamento, che secondo le indicazioni internazionali dovrebbe essere del 5% nel settore salute. In Italia, non supera il 3%, mentre paesi come Francia e Germania si attestano intorno al 10%. Questo deficit genera costi diretti e indiretti, stimati intorno al 3,3% del Pil, influenzando gravemente l’intero sistema socio-economico.

Il Collegio nazionale dei Dipartimenti di Salute mentale propone tre strategie fondamentali: rifinanziare i dipartimenti, raggiungere il 5% di finanziamento e riallocare risorse regionali. È necessario anche un nuovo modello organizzativo che integri diverse specialità e valorizzi competenze interdisciplinari.

Migliorare l’accesso alle cure e preparare una rete di supporto territoriale sono aspetti cruciali. Si evidenzia infine la necessità di affrontare la questione della salute mentale nei contesti penitenziari, dove una significativa percentuale di detenuti soffre di disturbi mentali.