Salute mentale in Italia: un tema cruciale da affrontare

Gli ultimi rapporti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità indicano che i disturbi mentali sono la seconda causa di disabilità a lungo termine a livello globale, contribuendo significativamente alla perdita di anni di vita in buona salute. I costi economici associati, tra cure e perdita di produttività, superano il trilione di dollari all’anno, con depressione e ansia che incidono maggiormente.

In Italia, il 28% della popolazione è stato colpito da disturbi mentali nel 2023, con una lieve diminuzione al 27% nel 2024, segno di un miglioramento. In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, il Telefono Amico segnala che il 60% delle chiamate riguarda persone in stato di solitudine e malessere emotivo. Sono in crescita anche i casi di autolesionismo (+19%) e disturbi alimentari (+18%), con circa 300 richieste di aiuto giornaliere.

Negli ultimi dodici mesi, il Telefono Amico ha ricevuto circa 110.000 richieste di supporto, principalmente da donne e uomini di età compresa tra 56 e 65 anni. Le persone hanno riportato vari disagi, tra cui problemi economici e violenza. Il Progetto Itaca, attivo in diverse città italiane, promuove supporto e prevenzione per i disturbi mentali, illuminando edifici pubblici di verde per sensibilizzare sul tema.

A livello globale, UNICEF riporta che oltre 473 milioni di bambini vivono in aree di conflitto che influiscono sulla loro salute mentale. In Italia, un’indagine mostra che il 38% degli italiani manifesta disagio psicologico, ma solo una parte riceve supporto professionale. Il libro “Differenze di genere in salute mentale” analizza le relazioni tra sesso, genere e salute mentale, evidenziando l’importanza di un approccio inclusivo e personalizzato nel trattamento dei disturbi mentali.