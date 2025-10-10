20 C
Roma
venerdì – 10 Ottobre 2025
Salute

Salute mentale in Italia: un tema cruciale da affrontare

Da StraNotizie
Salute mentale in Italia: un tema cruciale da affrontare

Gli ultimi rapporti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità indicano che i disturbi mentali sono la seconda causa di disabilità a lungo termine a livello globale, contribuendo significativamente alla perdita di anni di vita in buona salute. I costi economici associati, tra cure e perdita di produttività, superano il trilione di dollari all’anno, con depressione e ansia che incidono maggiormente.

In Italia, il 28% della popolazione è stato colpito da disturbi mentali nel 2023, con una lieve diminuzione al 27% nel 2024, segno di un miglioramento. In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, il Telefono Amico segnala che il 60% delle chiamate riguarda persone in stato di solitudine e malessere emotivo. Sono in crescita anche i casi di autolesionismo (+19%) e disturbi alimentari (+18%), con circa 300 richieste di aiuto giornaliere.

Negli ultimi dodici mesi, il Telefono Amico ha ricevuto circa 110.000 richieste di supporto, principalmente da donne e uomini di età compresa tra 56 e 65 anni. Le persone hanno riportato vari disagi, tra cui problemi economici e violenza. Il Progetto Itaca, attivo in diverse città italiane, promuove supporto e prevenzione per i disturbi mentali, illuminando edifici pubblici di verde per sensibilizzare sul tema.

A livello globale, UNICEF riporta che oltre 473 milioni di bambini vivono in aree di conflitto che influiscono sulla loro salute mentale. In Italia, un’indagine mostra che il 38% degli italiani manifesta disagio psicologico, ma solo una parte riceve supporto professionale. Il libro “Differenze di genere in salute mentale” analizza le relazioni tra sesso, genere e salute mentale, evidenziando l’importanza di un approccio inclusivo e personalizzato nel trattamento dei disturbi mentali.

Articolo precedente
Netflix lancia party game interattivi per il divertimento in Italia
Articolo successivo
Formula 1: Nuove Regole e Rivali, chi cambierà scuderia?
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.