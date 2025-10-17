Salute mentale in Italia: un investimento da potenziare

L’Italia si colloca tra gli ultimi paesi europei per quanto riguarda le risorse destinate alla salute mentale, investendo solo il 3,3% della spesa sanitaria rispetto a una media europea del 6%. Andrea Fiorillo, presidente della Società Europea di Psichiatria e professore di Psichiatria presso l’Università Vanvitelli di Napoli, ha evidenziato questo problema in un’intervista, in occasione della presentazione di una nuova roadmap europea per una salute mentale personalizzata.

Il documento, redatto da sei gruppi di lavoro internazionali e presentato al Parlamento europeo, stabilisce le priorità per la psichiatria nei prossimi 10-15 anni, puntando su diagnosi di precisione, digitalizzazione e tutela dei pazienti vulnerabili. Fiorillo ha sottolineato la necessità di un cambiamento di paradigma, con una psichiatria più personalizzata e integrata, capace non solo di curare, ma anche di prevenire.

Le sei aree strategiche individuate dalla roadmap includono:

1. Medicina di precisione, per diagnosi basate su fattori biologici, genetici e sociali;

2. Integrazione tra salute fisica e mentale, per ridurre la differenza di aspettativa di vita dei pazienti psichiatrici;

3. Collaborazione con la European Academy of Neurology per la “brain health”;

4. Innovazioni nella salute mentale attraverso tecnologie digitali e nuovi approcci terapeutici;

5. Azioni di salute pubblica e prevenzione mirate in scuole e posti di lavoro;

6. Tutela delle persone vulnerabili.

Fiorillo ha inoltre evidenziato il ritardo dell’Italia nella destinazione di fondi e nel potenziamento delle risorse umane. Solo l’8% delle prestazioni psichiatriche è attualmente fornito a domicilio e è necessaria una rete multidisciplinare per migliorare l’assistenza.

La roadmap insiste sulla prevenzione, sottolineando l’importanza di un piano educativo nazionale e di un maggiore supporto per la riabilitazione e l’inserimento sociale. Fiorillo ha infine proposto che la Giornata mondiale della salute mentale diventi un momento per interventi strutturali concreti.