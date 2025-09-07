Salute mentale in Italia: un fenomeno in crescita urgente

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) stima che oltre un miliardo di persone nel mondo soffra di disturbi mentali, con ansia e depressione tra le problematiche più comuni. Nonostante questa vasta incidenza, la spesa pubblica per la salute mentale è fissa da anni al 2% dei budget sanitari globali.

Secondo i rapporti “World Mental Health Today” e “Mental Health Atlas 2024”, le malattie mentali sono responsabili di oltre 700 mila suicidi all’anno. Le donne risultano maggiormente colpite rispetto agli uomini, con il 14,8% della popolazione femminile che soffre di disturbi mentali, rispetto al 13% di quella maschile.

Tra i principali disturbi, circa il 4,4% della popolazione mondiale presenta disturbi d’ansia, seguito dal 4% di persone affette da depressione, dall’1,2% con disabilità intellettive e dall’1,1% con ADHD. L’Oms sottolinea anche importanti differenze di genere e di età: le donne hanno tassi più elevati di ansia e depressione, mentre gli uomini mostrano una maggiore incidenza di disturbi dello sviluppo intellettivo, disturbi dello spettro autistico, disturbi della condotta e ADHD.