21.1 C
Roma
domenica – 7 Settembre 2025
Salute

Salute mentale in Italia: un fenomeno in crescita urgente

Da StraNotizie
Salute mentale in Italia: un fenomeno in crescita urgente

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) stima che oltre un miliardo di persone nel mondo soffra di disturbi mentali, con ansia e depressione tra le problematiche più comuni. Nonostante questa vasta incidenza, la spesa pubblica per la salute mentale è fissa da anni al 2% dei budget sanitari globali.

Secondo i rapporti “World Mental Health Today” e “Mental Health Atlas 2024”, le malattie mentali sono responsabili di oltre 700 mila suicidi all’anno. Le donne risultano maggiormente colpite rispetto agli uomini, con il 14,8% della popolazione femminile che soffre di disturbi mentali, rispetto al 13% di quella maschile.

Tra i principali disturbi, circa il 4,4% della popolazione mondiale presenta disturbi d’ansia, seguito dal 4% di persone affette da depressione, dall’1,2% con disabilità intellettive e dall’1,1% con ADHD. L’Oms sottolinea anche importanti differenze di genere e di età: le donne hanno tassi più elevati di ansia e depressione, mentre gli uomini mostrano una maggiore incidenza di disturbi dello sviluppo intellettivo, disturbi dello spettro autistico, disturbi della condotta e ADHD.

Articolo precedente
Marche protagonista al Festival di Venezia con nuove storie
Articolo successivo
Verstappen conquista la pole a Monza con giro record
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.