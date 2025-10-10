15.4 C
Salute mentale in Italia: sintomi depressivi in aumento

Da StraNotizie
Salute mentale in Italia: sintomi depressivi in aumento

Il contraccolpo della pandemia sulla salute mentale continua a manifestarsi, coinvolgendo non solo i giovani. Secondo un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, circa il 6% degli adulti e quasi il 9% degli over 65 riportano sintomi depressivi. Spesso, lo stigma e la vergogna impediscono di cercare aiuto, e chi inizia una terapia antidepressiva teme un possibile aumento di peso, il che può portare a interrompere il trattamento e a conseguenze più gravi.

L’aumento di peso è uno dei potenziali effetti collaterali di alcuni antidepressivi, ma non colpisce tutti i pazienti. Uno studio ha esaminato oltre 183.000 persone, evidenziando che il rischio di aumento di peso era lieve e riguardava soggetti già sovrappeso. Gli antidepressivi più spesso associati a un incremento del peso sono i triciclici e gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina.

In Italia, i sintomi depressivi aumentano in particolare tra le persone in disagio economico, raggiungendo il 25% tra coloro che faticano a sbarcare il lunario. Anche tra i giovani, il 70,4% ha sentito la necessità di contattare uno psicologo negli ultimi cinque anni, ma solo il 32,2% ha trovato aiuto. Il 10,4% di quelli che hanno cercato supporto non ha riscontrato miglioramenti significativi.

Inoltre, circa 1 adolescente su 7 tra i 10 e i 19 anni presenta problemi di salute mentale, con un drammatico aumento di accessi per autolesionismo. La campagna “Ad Alta Voce” della FIGC punta a sensibilizzare su questi temi.

Da una recente ricerca emerge anche un legame tra dolore cronico e depressione, evidenziando l’importanza di un trattamento integrato. Negli anni, i ricoveri psichiatrici e le consulenze sono aumentati, ma solo il 65% di chi ha sintomi depressivi cerca aiuto. La depressione può variare notevolmente e necessita di un seguito da parte di professionisti quali psichiatri o psicoterapeuti. Infine, è fondamentale comunicare eventuali variazioni di peso al medico, evitando modifiche autonome alla terapia.

