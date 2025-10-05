Salute mentale in Italia: riflessioni e inclusione sociale

Francesco Zizola, fotografo e documentarista internazionale, è il curatore della mostra fotografica La salute mentale, oggi, in corso fino al 12 ottobre presso la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea. Questa esposizione è parte della IV Edizione del Festival RO.MENS 2025, promosso dal Dipartimento di Salute Mentale della Asl Roma 2. Zizola considera il concept della mostra un atto politico.

L’obiettivo principale della mostra è combattere il pregiudizio verso il disagio psichico. Zizola ha scelto di riflettere sull’importanza dello specchio, strumento che ci invita a confrontarci con la nostra immagine. Guardandoci, possiamo accettarci o rifiutarci, e questo processo di riconoscimento è centrale nell’esperienza proposta. Sono stati coinvolti pazienti dei centri di salute mentale, operatori e volontari, per incoraggiare una riflessione condivisa.

Per realizzare questo progetto, Zizola ha organizzato laboratori in vari centri di salute mentale, incluso il carcere di Rebibbia. In questi spazi, le persone hanno potuto auto ritrarsi di fronte a uno specchio, vivendo un momento di libertà e intimità. Questo ha dato ai detenuti la possibilità di esprimere sé stessi, lontano da sguardi giudicanti.

A differenza dei selfie, che tendono a costruire un’immagine sociale, gli autoritratti realizzati nella mostra sono stati creati con una maggiore introspezione. Gli scatti sono esposti senza indicare chi le ha realizzate, mettendo in discussione le distinzioni tra pazienti e terapeuti. Chi visita la mostra si trova quindi a riflettere su chi possa considerarsi “normale”.

Infine, Zizola ha notato che l’esperienza di guardarsi nello specchio suscita difficoltà e reazioni differenti in ogni persona, contribuendo all’inclusione sociale e alla consapevolezza del disagio comune.