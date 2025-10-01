23.4 C
mercoledì – 1 Ottobre 2025
Salute mentale in Italia: priorità per i giovani oggi

Salute mentale in Italia: priorità per i giovani oggi

La salute mentale è diventata un tema centrale in Italia, evidenziato da un recente convegno dell’Intergruppo Parlamentare One Mental Health, presieduto dal senatore Ignazio Zullo. Durante l’incontro, si è discusso della necessità di aumentare le risorse e migliorare i modelli organizzativi, con un’attenzione particolare ai diritti dei giovani.

Attualmente, la salute mentale rappresenta circa il 4% del PIL italiano, con 16 milioni di persone affette da disabilità mentali, un aumento del 6% rispetto all’anno precedente. Tra queste, circa 12 milioni soffrono di ansia e depressione, ma oltre 2 milioni non riescono a trovare aiuto a causa dello stigma e delle difficoltà nel sistema.

Il professor Alberto Siracusano, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha descritto il progetto One Mental Health come un’importante iniziativa culturale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla salute mentale, collegandola al concetto di One Health, che integra ambiente, salute animale e salute umana.

Particolare attenzione è rivolta ai giovani: oltre 12 milioni di bambini e adolescenti nell’Unione Europea affrontano disturbi psichici. Tra i ragazzi di età compresa tra 15 e 19 anni, l’8% ha vissuto ansia e il 4% depressione. Questi dati sottolineano la necessità di risposte rapide e strutturate.

Il senatore Zullo ha sottolineato l’urgenza di riorganizzare il sistema di assistenza, potenziando la formazione di medici, infermieri e psicologi, integrando servizi sanitari e sociali. È fondamentale creare una rete di assistenza che possa affrontare le emergenze e garantire una presa in carico a lungo termine.

