Salute mentale in Italia: prevenzione e cura

La S.C. Salute Mentale ASL AL e il Servizio Sociale Professionale Aziendale, in collaborazione con l’Associazione Di.A.Psi di Novi Ligure e il patrocinio del Comune di Novi Ligure, organizzano una rassegna di quattro eventi nel periodo ottobre/novembre. La rassegna, che si terrà presso la Biblioteca Civica di via Marconi 66, ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi legati alla salute mentale, con un focus sulla prevenzione, sulla cura e riabilitazione psicosociale.

La rassegna avrà il titolo “Scoprire la storia della Psichiatria: dalla dimensione asilare dell’Ospedale Psichiatrico S. Giacomo di Alessandria alla Riabilitazione Psicosociale della S.C. Salute Mentale ASL AL”. La rassegna prevede l’esposizione della Mostra fotografica “Dall’Istituzione chiusa alla Salute Mentale- La persona al centro” con scatti inediti dell’Ospedale Psichiatrico S. Giacomo di Alessandria messi a disposizione dall’Associazione “Stradafacendo”. La Mostra fotografica è allestita presso la Biblioteca Civica del Comune di Novi Ligure e rimarrà fruibile alla cittadinanza dal 31 ottobre al 28 novembre.

Gli eventi in programma includono l’inaugurazione della Mostra fotografica il 31 ottobre, un dialogo aperto con professionisti della salute mentale il 7 novembre, un incontro di sensibilizzazione e prevenzione del disagio psichico rivolto agli studenti dell’Istituto “Ciampini – Boccardo” di Novi Ligure il 14 novembre, e lo stesso incontro rivolto agli studenti del liceo Amaldi il 18 novembre. Parteciperanno ai dialoghi aperti professionisti della salute mentale, associazioni e utenti esperti per esperienza.