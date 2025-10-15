22.9 C
Salute mentale in Italia: l'importanza di Màt a Modena

Da stranotizie
Salute mentale in Italia: l’importanza di Màt a Modena

Il 77% degli italiani considera la salute mentale e fisica ugualmente importante, ma solo il 32% crede che il sistema sanitario le tratti in modo paritario. Inoltre, il 46% degli intervistati afferma che l’attenzione del sistema è principalmente rivolta alla salute fisica. Tra le cause del malessere individuate, spiccano fattori esterni come lavoro, pressione sociale e difficoltà relazionali, insieme all’incertezza economica.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salute mentale, dal 18 al 26 ottobre si svolgerà a Modena Màt, la Settimana della Salute Mentale. Quest’anno, il programma prevede oltre 80 eventi in tutta la provincia, all’insegna di pace, accoglienza e ambiente, temi scelti dalla dott.ssa Donatella Marrama, direttrice del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Usl di Modena. L’evento è ispirato anche dal recente tema della Giornata Mondiale della Salute Mentale sul diritto d’accesso ai servizi durante le emergenze.

Màt vuole promuovere una maggiore integrazione della salute mentale con le altre aree sanitarie e una partecipazione attiva dei giovani e dei Comuni. Il progetto è organizzato dall’Azienda USL di Modena in collaborazione con Arci Modena e vari enti di supporto.

Tra gli eventi significativi, ci sarà la marcia di apertura il 18 ottobre e un dibattito con la poetessa Vivian Lamarque il 19. Altri appuntamenti includono conferenze sul tema dell’adolescenza, progetti teatrali sulle fragilità psicologiche e approfondimenti sui disturbi da dipendenza. Eventi speciali si terranno anche presso scuole e università, mirati a sensibilizzare studenti e insegnanti su tematiche legate alla salute mentale e ai disturbi del comportamento.

